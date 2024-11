“Il futuro resta in bilico”, un azzurro può salutare Napoli: lo scenario

Sono momenti molto importanti in casa Napoli. Nelle ultime settimane, si sta lavorando ad una situazione molto importante.

La stagione del Napoli è partita al meglio, con gli azzurri che occupano la prima posizione in classifica. Ieri, nel match contro la Roma è arrivata l’ennesima vittoria casalinga, la quale ha portato grosso entusiasmo tra i tifosi e non solo. Seppure il vantaggio minimo, al momento i partenopei dominano la classifica della Serie A con una solo lunghezza di vantaggio su Inter, Atalanta e Fiorentina. Ovviamente, la stagione è molto lunga ma un ottimo inizio permette alla squadra di sognare.

Il merito è ovviamente anche di Antonio Conte, il quale ha permesso a diversi uomini di tornare ad essere decisivi. Tra questi, c’è anche Khvicha Kvaratskhelia, il quale però sta vivendo un periodo complesso. A “preoccupare” il giocatore è la situazione legata al futuro che non è stata ancora decisa. Le parti da tempo lavorano ad un rinnovo contrattuale che però tarda a decollare. A tal proposito, gli ultimissimi dettagli sulla situazione.

Kvaratskhelia tra delusione e un rinnovo complesso: le ultime

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere in bilico. La stagione del georgiano è partita al meglio, ma nelle ultime settimane la situazione starebbe diventando più ostica del previsto. Come riportato da “Calciomercato.com” la sostituzione contro la Roma non è andata giù al giocatore, il quale è apparso subito molto amareggiato. In realtà, però, un altro aspetto cruciale è rappresentato dal possibile rinnovo contrattuale che però fatica decollare.

Le parti da tempo discutono un prolungamento che garantirebbe al giocatore uno stipendio importante. Ciò nonostante, però, continuerebbe ad esserci una distanza cruciale tra domanda e offerta. Oltre a ciò, uno dei temi caldi sarebbe poi rappresentato dall’inserimento della clausola rescissoria. In merito a quest’ultima, società e agente avrebbero due visioni completamente diverse.

Come spesso citato dal DS Manna, il Napoli non ha fretta e sarebbe anche disposto a discutere il tutto al termine della stagione. In realtà, però, la situazione è ormai sempre più complessa e potrebbe “destabilizzare” il calciatore. Un altro aspetto cruciale è dettato ovviamente dall’interessamento delle big europee. Diverse società hanno effettuato sondaggi che potrebbero diventare importanti offerte nelle prossima sessione estiva di calciomercato. L’ultima parola, non è stata ancora detta in quanto anche la volontà del georgiano sarà cruciale. Nelle prossime settimane sono attese novità per una vicenda che diventa sempre più delicata.