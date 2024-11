“Un big è a rischio”, nuovi guai in casa Roma: cosa filtra verso la trasferta al Maradona

Sono ore calde quelle che precedono la sfida tra Napoli e Roma in programma domenica. Intanto, dalla Capitale non arrivano buone notizie.

La sosta per le Nazionali è pronta ad essere archiviata per fare spazio ai rispettivi campionati. In Italia, c’è moltissima attesa per il ritorno della Serie A. Quest’ultima, nelle prime dodici giornate è apparsa molto equilibrata e il vantaggio tra il Napoli e le inseguitrici si è notevolmente assottigliato nelle ultime due settimane. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non accetterà ulteriori cali di concentrazione da parte dei suoi ragazzi. Il tour de force, però, non è ancora terminato e la prossima sfida interna sarà contro la Roma di Claudio Ranieri.

Da pochi giorni, l’esperto tecnico si è insediato nella Capitale per la terza volta nella sua carriera. I giallorossi vivono un periodo tutt’altro che semplice, ancor più a causa dei risultati deludenti arrivati nelle ultime settimane. Tutto ciò, è costato l’esonero prima a Daniele De Rossi e poi a Ivan Juric. Ora, però, la musica sarà ben diversa in quanto l’avvento di Ranieri dovrà ridare alla squadra la giusta mentalità. Ad attendere l’allenatore c’è subito la sfida contro la capolista che andrà in scena domenica alle ore 18.00 al Maradona. Per l’occasione, un big della Roma potrebbe partire dalla panchina a causa di alcune “noie” fisiche”.

Napoli-Roma, possibile panchina per Dybala: le ultime

C’è moltissima attesa per la sfida tra Napoli e Roma in programma domenica al Maradona. Le due squadre conoscono l’importanza della posta in palio, e non intendono commettere errori. Da una parte la capolista, dall’altra i giallorossi protagonisti di un disastroso inizio di stagione. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” è possibile che Claudio Ranieri debba fare subito a meno di Paulo Dybala dal primo minuto nell’importante match.

Negli ultimi giorni, il giocatore è stato gestito dallo staff per rimediare ai diversi problemi muscolari accusati nelle ultime settimane. Quindi, è lecito ipotizzare che Claudio Ranieri inserisca gradualmente il giocatore all’interno del gruppo dei titolari. Naturalmente, non è da escludere la partenza dal primo minuto da parte dell’ex Juventus.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il neo allenatore ha già sottolineato le sue intenzioni. Il tecnico crede ciecamente nelle qualità dell’argentino, motivo per il quale è propenso ad impiegarlo in ogni occasione. Ovviamente, prima di procedere con tale operazione sarà necessario capire la reazione fisica del giocatore. Le prossime ore saranno infatti cruciali per l’ex Juventus e non solo.