Napoli, troppi pochi gol: Conte pensa ad una rivoluzione con l’Inter

Il Napoli segna molto meno rispetto alle prime 7 squadre del campionato e questo dato allarma Conte, pronto ad una rivoluzione con l’Inter

Tra le prime 7 squadre del campionato, solamente il Milan ha segnato meno gol del Napoli, ma i rossoneri hanno giocato una partita in meno. La squadra di Conte ha realizzato 18 gol, la Juve uno in più, mentre le altre concorrenti al titolo hanno numeri molto più positivi. La Fiorentina conta 22 reti, la Lazio 24, l’Inter 25 e l’Atalanta 29. Una distanza eccessiva, soprattutto se si tiene in considerazione che persino il Verona ne ha segnati 16.

L’attacco del Napoli si è inceppato. Nelle prime 4 giornate, gli azzurri avevano realizzato 9 reti, le stesse messe a referto nelle successive 7. La parentesi Coppa Italia conta il giusto, dato il valore dell’avversario. Questo significa che qualcosa deve cambiare. La media realizzativa è passata da 2,25 a 1,29. I tiri in porta sono crollati da 5.25 a 3,57 e quelli da fuori area da 6,25 a 4. I cross si sono dimezzati da 14 a 7,86 e infine le verticalizzazioni sono passate da 161,5 a partita a 127,3.

Conte prepara la rivoluzione con l’Inter? Spunta l’ipotesi cambio modulo

Sono numeri, che spesso danno solo un’indicazione superficiale di quello che poi si vede in campo. Anche perché prima dell’Atalanta, gli stessi dati non avevano impedito al Napoli di ottenere una serie di successi consecutivi che hanno fatto agganciare la vetta della classifica. E’ chiaro che il ko del Maradona ha fatto tirare fuori la lente di ingrandimento per capire meglio cosa stesse succedendo.

E questa mattina, Tuttosport, ha lanciato anche una nuova ipotesi: quella del cambio modulo. Antonio Conte starebbe valutando di tornare al 3-5-2, probabilmente, però, solo per la partita contro l’Inter. Lo scarso rendimento offensivo non sarebbe la causa diretta di questa possibile rivoluzione, bensì lo studio della gara. Mettersi a specchio con i nerazzurri per impedire ad Inzaghi di avere la meglio e di trovare le sue trame di gioco più pericolose.

L’Inter sembra meno imbattibile dello scorso anno e questo Conte lo sa, ma la sfida resta di quelle durissime. Il Napoli non vince da 7 anni a San Siro contro i nerazzurri in campionato ed il grande ex le proverà tutte per riuscire ad avere la meglio. Lui che era sulla panchina interista quando i partenopei, in Coppa Italia, hanno ottenuto l’ultimo successo in assoluto in casa Inter nel 2020 con un gol di Fabian Ruiz che di fatti mandò il Napoli in finale, vinta poi contro la Juventus.