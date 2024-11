Donald Trump nuovo presidente degli USA, arriva il messaggi di ADL

Da qualche ora Donald Trump è stato eletto nuovo presidente degli Stati Uniti d’America: è arrivato il messaggio di Aurelio De Laurentiis.

In queste ore le elezioni negli Stati Uniti d’America hanno monopolizzato il dibattito pubblico. L’eco di quello che accade oltre oceano ha sempre dei risvolti anche nel Vecchio Continente, ed è proprio per questo che le elezioni americane sono state seguite così tanto anche da noi in Italia.

La notizia è ormai nota da diverse ore: Donald Trump è stato eletto nuovo presidente degli Stati Uniti. Il candidato repubblicano ha avuto la maggior parte dei grandi elettori e nei prossimi mesi ci sarà l’insediamento formale che dovrebbe avvenire nella sua completezza nel mese di gennaio.

Battuta la candidata democratica Kamala Harris, entrata in corsa dopo che Joe Biden aveva deposto le armi negli scorsi mesi. La risposta degli americani è stata forte ed irruente, al punto da consegnare senza troppo fronzoli nelle mani di Trump il destino del paese.

Donald Trump presidente degli Stati Uniti, gli auguri di De Laurentiis

Come detto, anche in casa nostra le elezioni sono state seguite con grande attenzione. Quello che saranno le politiche statunitensi avranno per forza di cose anche delle ripercussioni in casa nostra, anche se non è ancora chiaro con quali effetti e modalità.

SSC Napoli President Aurelio De Laurentiis would like to congratulate Donald Trump on being elected the President of the United States of America — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) November 7, 2024

Aurelio De Laurentiis ha voluto congratularsi con Trump attraverso un messaggio pubblicato su X: “Il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis desidera congratularsi con Donald Trump per la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti d’America”, scrive il patron azzurro sui social.