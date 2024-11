Meret o Sommer? La sentenza dell’ex Inter spiazza tutti

Chi è il più forte tra Meret e Summer? Un ex nerazzurro ha provato a rispondere in vista della sfida tra Napoli ed Inter.

Il Napoli si prepara per l’ultimo match prima della prossima sosta. La squadra di Antonio Conte affronterà l’Inter in una sfida che incarna tantissimi elementi di riflessione, soprattuto in casa azzurra. Dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta, gli azzurri dovranno subito rialzare la testa e provare a lasciarsi alle spalle la brutta prestazione del Maradona di domenica scorsa.

Si ripartirà da un risultato pesante ma anche dalla consapevolezza che c’è un progetto da portare avanti e che servirà sacrificio da parte si tutti. Tra i leader dai quali ci si aspetta tanto, senza dubbio Alex Meret: dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori per diverse partite, il portiere del Napoli è tornato a difendere la porta azzurra e i tre gol subìti contro la Dea di sicuro fanno male.

Meglio Meret o Sommer? Berni spiazza tutti

A San Siro ci sarà una vera e propria sfida a distanza tra due portieri che hanno dimostrato nel tempo di essere assolutamente affidabili. Ma chi è più forte tra Meret e Summer? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Tommaso Berni, ex giocatore dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Sono due grandissimi portieri, di grande esperienza. Sommer ce l’ha anche a livello internazionale, e sicuramente dal canto suo ha dimostrato grande affidabilità e tranquillità tra i pali e non solo”, ha detto l’ex portiere nerazzurro ai microfoni della trasmissione Radio Goal.

Berni non è riuscito, però, a dare una risposta definitiva su chi sia il più forte tra i due: “Infatti anche con i piedi è bravo, ed ormai il ruolo prevede anche l’ingresso attivo nel gioco con l’impostazione dal basso. Lo stesso vale per Meret, sono due portieri che stimo tantissimo, ed è difficile scegliere uno dei due, perché sono ottimi professionisti e grandi persone sia dentro che fuori dal campo, dove fanno valere anche la loro leadership all’interno dello spogliatoio”, le sue parole.