L’Inter frena, ma è polemica: a Parma un episodio controverso

Il Parma rimonta il doppio vantaggio dell’Inter, che trova solo un punto dal Tardini: c’è però un episodio controverso che scatena polemiche

L’Inter non va oltre il pareggio contro il Parma, nonostante i due gol di vantaggio trovati nella prima frazione. Alla 31a giornata, la formazione di Simone Inzaghi crolla nel secondo tempo, specialmente dopo le sostituzioni di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu.

Pomeriggio storto per i nerazzurri, che hanno conquistato un solo punto e ora attendono l’esito di Bologna-Napoli, in programma lunedì 7 aprile al Dall’Ara. Una gara decisiva per gli azzurri, che possono riaccorciare il distacco con l’Inter.

Polemiche a Parma per il gol di Thuram

Il secondo gol dell’Inter, realizzato da Marcus Thuram, è viziato da una stranissima deviazione che manda in tilt Suzuki e la difesa parmense. Infatti, l’attaccante francese conclude a rete a botta sicura, ma il pallone finisce prima su una parte del suo corpo e poi entra in rete.

Non è chiaro la deviazione con quale parte del corpo avvenga. Il regolamento, però, è chiaro: se l’attaccante realizza una rete viziata con un tocco di braccio o mano, la marcatura non è da convalidare. Sui social, ma anche Luca Marelli inizialmente ha espresso qualche dubbio sulla regolarità dell’azione che ha portato al momentaneo 0-2.

Il post polemico di Carlo Alvino

Chiaramente, su tutte le piattaforme social è diventata virale l’immagine di Thuram che si calcia addosso il pallone e per tanti appare evidente che il tocco sia avvenuto con il braccio.

Commenta la rete del francese anche il giornalista napoletano Carlo Alvino, che con una frase piuttosto eloquente fa intendere che qualcosa non vada bene in questo campionato italiano:

“È un inganno consapevole…”

Già in diverse occasioni, come in Inter-Fiorentina sul corner regalato ai nerazzurri che ha portato poi all’autorete di Pongracic, Carlo Alvino si espresse in maniera netta sui suoi canali.

Da diversi replay, però, sembra che il pallone non tocchi mai il braccio, motivo per cui il VAR non è intervenuto a seguito della rete dell’attaccante dell’Inter. Ad ogni modo, difficile essere certi dell’assenza di un tocco irregolare, poiché neanche con i frame si riesce a decifrare come avvenga la deviazione fatale.