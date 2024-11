Infortunati SSC Napoli, non solo Lobokta: a rischio anche un altro azzurro per l’Inter

Si attendono novità legate alle condizioni di Stanislav Lobotka, ma il Napoli potrebbe fare a meno di un altro calciatore in vista del big match contro l’Inter.

I tifosi del Napoli attendono novità in vista della prossima sfida di campionato contro l’Inter. Quello di San Siro è uno snodo potenzialmente fondamentale per le ambizioni Scudetto del club partenopeo, che sarà ospite dei nerazzurri che vorranno ribaltare la vetta della classifica. La squadra allenata da Simone Inzaghi è a solo un punto di distacco e un’eventuale vittoria degli azzurri nel big match di domenica potrebbe dare un segnale importante all’intera Serie A.

Particolarmente tenute d’occhio saranno le novità che dalle prossime ore arriveranno da Castel Volturno: il grande dubbio di formazione è legato alle condizioni di Stanislav Lobotka, che è nella fase finale del suo recupero dal problema patito in occasione della seconda sosta di stagione per le Nazionali. Altro osservato speciale sarà Michael Folorunsho, costretto al forfait in extremis nell’ultimo match contro l’Atalanta. Se per lo slovacco la speranza è quantomeno di averlo a disposizione tra i convocati, con Conte che si è sbilanciato circa un suo possibile ritorno contro l’Inter, la situazione legata all’ex Hellas Verona necessita di più chiarezza. Nelle prossime ore, lo scenario potrebbe essere più limpido, ma al momento non ci sono evidenze in merito al recupero a tutti gli effetti di Folorunsho in vista della sfida contro i nerazzurri.

Verso Inter Napoli, Folorunsho lavora per il recupero: le ultime

Michael Folorunsho e Stanislav Lobotka saranno disponibili per la grandissima sfida in programma per domenica (fischio d’inizio alle ore 20:45) contro l’Inter? Nelle prossime ore, la situazione sarà più chiara.

Intanto, secondo anche quanto sottolineato da Il Corriere dello Sport oggi in edicola, entrambi i calciatori lavorano per tornare a disposizione al 100% del tecnico Antonio Conte. Nel caso in cui Lobotka non dovesse recuperare, Billy Gilmour è pronto a giocare di nuovo dal primo minuto, mentre nel caso in cui non dovesse esserci Folorunsho, gli azzurri si presenterebbero a San Siro con un’alternativa in meno per il centrocampo.