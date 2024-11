“Conte al suo posto”, il retroscena sul tecnico della big è clamoroso: avete sentito?

Arriva un retroscena a sorpresa in merito a uno degli allenatori della big di Serie A: tirato in ballo anche il tecnico della SSC Napoli, Antonio Conte.

Il Napoli si gode il primo posto e una competitività finalmente ritrovata: contro il Milan, gli azzurri hanno mandato un messaggio molto forte a tutta la Serie A. Il primato in classifica, però, va difeso, visto che l’Inter con la vittoria contro l’Empoli ha fatto capire che difficilmente mollerà la presa. La squadra nerazzurra sembra essere la rivale numero uno per gli azzurri e non potrebbe essere altrimenti se si considera che si tratta dei campioni d’Italia in carica.

Sono in molti ormai a pensare che la lotta per il Tricolore sarà un affare tra Napoli e Inter, malgrado si è appena alle decima giornata e manchi molto al traguardo finale. Un incrocio che è suggestivo per molti motivi, soprattutto per Antonio Conte: il tecnico leccese ha allenato la squadra nerazzurra, vincendo anche un campionato e facendo partire il ciclo di successi che ha portato alla seconda stella e alla finale di Champions contro il Manchester City. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale non sarà mai una figura banale per l’Inter e il retroscena svelato dal giornalista Fabrizio Biasin coglie tutti di sorpresa: l’attuale tecnico del Napoli, secondo quanto rivelato dalla medesima fonte, sarebbe potuto ritornare nella Milano nerazzurra per una seconda volta.

Biasin: “Conte si era proposto per tornare all’Inter”, retroscena incredibile

Antonio Conte avrebbe potuto vivere un Inter – bis nel corso della sua carriera. Questo, almeno, è ciò che ha rivelato il giornalista Fabrizio Biasin a Cronache di Spogliatoio.

Di seguito, quanto svelato da Biasin a tal riguardo:

“Conte, nel recente passato, un tentativo per tornare lo ha fatto. In un passato neanche troppo remoto. Non ieri ma neanche tanto tempo fa. Dopo il Tottenham? No. Dopo lo scudetto perso col Milan? No. Quando Inzaghi rischiava, nell’anno delle tante sconfitte in campionato. Lì Inzaghi rischiava grosso. Un tentativo per tornare, lì, secondo me c’è stato”.

Un retroscena davvero incredibile che, se confermato, dimostra tutta la voglia del tecnico di tornare in Serie A dopo l’esperienza in Premier League contro il Tottenham. Alla fine, però, il ritorno in Italia si è consumato con il Napoli, club che ha sposato con grande entusiasmo e con cui spera di continuare a togliersi ulteriori soddisfazioni.