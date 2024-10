Maradona, atmosfera pazzesca nei Quartieri Spagnoli: il VIDEO è da pelle d’oca

Quest’oggi Napoli e i napoletani commemorano Diego Armando Maradona, in quello che sarebbe stato il giorno del suo sessantaquattresimo compleanno: grande omaggio ai Quartieri Spagnoli.

Napoli si ferma per ricordare Diego Armando Maradona. El Pibe de Oro, quest’oggi, avrebbe compiuto sessantaquattro anni, occasione per i tifosi azzurri per ricordarlo nuovamente, a quasi quattro anni dalla sua prematura scomparsa. Anche dopo Milan – Napoli, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha dedicato la grande vittoria di Milano contro i rossoneri proprio al mai dimenticato campione argentino. “Io e la squadra ci teniamo a dedicare la vittoria a Maradona e a dare un abbraccio alla famiglia, visto che nelle prossime ore sarà il suo compleanno”, ha dichiarato l’ex Empoli in conferenza stampa dallo stadio San Siro, dopo una vittoria che potrebbe significare molto per il cammino della squadra di Antonio Conte in questa stagione.

Anche la città si è mobilitata per ricordare Diego Armando Maradona: le immagini che arrivano dal Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli, toccano davvero il cuore di tutti i tifosi. Un omaggio straordinario da parte dei tifosi che questa sera si sono ritrovati per rendere omaggio al più grande di tutti, in un giorno che non potrà mai essere banale per i supporters di fede azzurra.

Compleanno Maradona, omaggio da brividi nei Quartieri Spagnoli: il VIDEO

Giornata dalle grandi emozioni a Napoli, dove sono molteplici le iniziative per rendere omaggio al grande Diego Armando Maradona, nel giorno del suo sessantaquattresimo compleanno.

Le immagini che arrivano in questi istanti dal Largo Maradona, meta di milioni di turisti ogni anno e divenuto ormai un punto di riferimento per gli appassionati della leggenda argentina, sono davvero emozionanti. Una grande festa per mantenere vivo il ricordo del Pibe de Oro, che resterà sempre nella storia di una città a cui l’argentino ha dato tantissimo.

In città c’è stata anche una processione della statua dedicata a Maradona: vedere la figura dell’argentino in pellegrinaggio ai luoghi più significativi della città è un colpo al cuore per tutti coloro che hanno vissuto con i propri occhi alle gesta del campionato e a chi è stato trasmesso il mito di un campione che resterà sempre nella storia di una città che continua ad amarlo.

Di seguito, il video dell’omaggio a Largo Maradona che sta spopolando in questi minuti sulla rete: