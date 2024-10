Calciomercato Napoli, l’annuncio ufficiale fa sognare Conte: le ultime

Gli azzurri viaggiano a velocità stratosferica ma per continuare la corsa hanno bisogno di ricarica, Conte entusiasta all’annuncio.

Gli azzurri rimangono sempre attenti alle possibili occasioni di mercato e ai giovani promettenti, specialmente perché quello di Antonio Conte deve essere un progetto volto a gettare le basi anche per il futuro allenatore del Napoli. I partenopei sono consapevoli che per il calciatore c’è una discreta concorrenza ma non vogliono perdersi d’animo e magari cercare di acquisire prima la sua volontà e poi quella del suo club.

La dirigenza è disposta ad offrire a Conte il necessario per tornare ad essere in vetta alla fine del campionato, la strada tracciata intanto pare essere quella giusta. La squadra campana ha intrapreso un percorso in maniera eccellente sino ad oggi, le prossime gare contro Atalanta e Inter saranno cruciali per il futuro di questo Napoli. Un recente avversario degli azzurri è finito nel radar di Mr Conte: Napoli in pressing per Patrick Dorgu.

Napoli su Dorgu, il presidente del Lecce ne elogia le qualità: le sue parole

Da tempo il terzino danese del Lecce Patrick Dorgu sta mostrando le sue innumerevoli qualità, terzino sinistro che può tranquillamente giocare anche come esterno di centrocampo e alto. Giocatore bravissimo nell’uno contro uno e molto abile a crossare, piedino mancino educato quello del classe 2004 , qualche giorno fa ha compiuto 20 anni. Un calciatore prelevato dal solito Pantaleo Corvino che ha vestito i colori giallorossi anche in Primavera, dove si è contraddistinto per la sua grande voglia di ascendere alla prima squadra.

In occasione della scorsa gara casalinga tra Napoli e Lecce, ha fatto il giro del web il saluto di Conte a Dorgu che sembra sussurrargli un qualcosa nell’orecchio di complicato da decifrare. Certamente l’interesse c’è ed è noto, dunque faranno molto piacere al tecnico azzurro le parole del presidente del club salentino.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, si è espresso al termine della giornata numero 10 di campionato. I giallorossi hanno battuto il Verona per 1-0 con la rete di Dorgu, più due reti annullate al danese. Ecco le sue dichiarazioni riportate da calciolecce.it sul valore del calciatore danese del Lecce.

Dorgu? Un giocatore totale. Sono contento che siamo riusciti a legarlo a noi per i prossimi cinque anni. E’ un ragazzo che ha delle caratteristiche fuori dal comune e che possono essere determinanti per questa squadra“.

In estate c’è stato l’interessamento sia del Milan che del Napoli sul calciatore ma poi è rimasto in Salento, recentemente ha anche firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029. Mossa che permetterà al club di monetizzare il più possibile dalla sua ipotetica cessione, gennaio o luglio che sia.