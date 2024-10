Milan-Napoli, match speciale per Gilmour: contro avrà tre ex compagni di squadra

Una partita speciale per Billy Gilmour: durante Milan-Napoli, infatti, il calciatore scozzese si ritroverà di fronte ben 3 ex compagni di squadra.

E’ tutto pronto per Milan-Napoli, match che vedrà gli azzurri di fronte alla possibilità di misurarsi nel primo di quattro match che rappresenteranno un vero e proprio tour de force. La squadra di Fonseca arriva al match contro i partenopei senza l’infortunato Abraham, con gli squalificati Theo e Reijnders e Leao che probabilmente partirà dalla panchina per scelta tecnica.

Al netto di questo, i rossoneri rappresentano comunque uno scoglio importante per gli azzurri: il Napoli ha inanellato una serie di vittorie consecutive (cinque compresa quella in Coppa Italia) e c’è grande fiducia nell’ambente, aspetto che dovrà essere dosato e controllato per evitare di perdere concentrazione ed applicazione sul campo.

Milan-Napoli, tra i rossoneri tre ex compagni di squadra di Gilmour

Non ci sarà Stan Lobotka e per Gilmour ennesima occasione di partite da titolare: l’ex Brighton sta prendendo le misure sul campo e gode della grande stima di Antonio Conte. Proprio per il centrocampista scozzese quella contro il Milan sarà una partita speciale.

Si perchè, come riportato oggi dal Corriere dello Sport, tra i giocatori di Fonseca ci sono ben tre ex compagni di squadra: Tomori, Loftus-Cheek, Pulisic, senza contare l’infortunato Abraham che sicuramente non sarà della partita, il tutto riferito alla stagione 2019/20, quando lo scozzese era proprio nelle giovanili del Chelsea. Morata, invece, era andato via pochi mesi prima.