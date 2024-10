Annuncio in diretta, scoppia il caso prima di Milan-Napoli: nessuno se lo aspettava

Arrivano novità incredibili a poche ore dal fischio d’inizio del big match tra il Milan e il Napoli, valido per la decima giornata del campionato di Serie A: c’è l’annuncio in diretta.

Scorrono i minuti e il fischio d’inizio del big match attesissimo tra Milan e Napoli è sempre più vicino. La sfida ai rossoneri è un test importantissimo per Antonio Conte e i suoi, che si attende segnali importanti da una squadra, la sua, che è stata capace di distanziare le altre compagini in classifica, imponendo un distacco di quattro punti dall’Inter, che a sua volta occupa la seconda piazza. Per uscire da San Siro con un risultato soddisfacente, però, servirà un Napoli nella sua giornata migliore, considerando che la trasferta in terra milanese non è mai banale e nasconde sempre delle insidie.

Per l’occasione, gli azzurri non potranno contare su Stanislav Lobotka, che sta ancora smaltendo i problemi fisici accusati nel corso dell’ultima sosta per le Nazionali. Al suo posto, scenderà in campo Billy Gilmour. Scenario decisamente meno agevole per il Milan di Paulo Fonseca, che avrà diversi indisponibili tra infortuni e squalifiche: non saranno della sfida Theo Hernandez e Tijjani Reijnders (out per scontare la squalifica), oltre che Tammy Abraham, Luka Jovic e Matteo Gabbia per infortunio. Tuttavia, il tecnico portoghese potrebbe escludere anche Rafael Leao: possibile panchina per il portoghese.

Milan Napoli, Pellegatti svela: “Leao in panchina”

Rafael Leao partirà dalla panchina in occasione del match tra il suo Milan e il Napoli? A svelare la possibile esclusione dai titolari del numero dieci rossonero è il giornalista Carlo Pellegatti, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a poche ore dal fischio d’inizio.

Di seguito, quanto dichiarato nel corso del suo intervento:

“Fonseca stasera dovrebbe preferire Okafor a Leao. Che Leao vada in panchina è sempre una notizia perchè è sempre stato considerato il campione, quello più forte della squadra. Queste son le scelte di Fonseca che ritiene opportuno non metterlo. Se il Milan fosse sempre quello del derby con l’Inter saremmo a cavallo, mi ha preoccupato molto la sconfitta con la Fiorentina”.