Milan-Napoli, annuncio dell’ultim’ora: il big salta la sfida per infortunio

Arriva l’annuncio dell’ultim’ora in vista della prossima sfida di campionato della SSC Napoli, in programma per martedì sera a San Siro contro il Milan.

Il Napoli torna subito al lavoro dopo la vittoria contro il Lecce per uno a zero: tre punti e una prestazione convincente da parte degli uomini di Antonio Conte, che adesso guarda già alla prossima sfida del campionato di Serie A contro il Milan. Il tecnico leccese lo ha definito come test importante, evidentemente per testare il livello dei partenopei anche nei vari big match: un’indicazione di non poco conto, visto che l’incrocio contro i rossoneri è solo il primo di una serie di grandi sfide.

In casa Napoli, si aspetta di capire se Stanislav Lobotka sarà o meno arruolabile: nel caso in cui il ritorno in campo dovesse essere rimandato, è pronto a scendere in campo dal primo minuto nuovamente Billy Gilmour, che ben ha figurato nella partita di sabato pomeriggio contro il Lecce. Arrivano, però, novità anche dal fronte Milan: Matteo Gabbia, infatti, non sarà del match per un affaticamento muscolare. Assenza, la medesima, che si aggiunge a quelle per squalifica di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez (che saranno scontate nella decima giornata, visto che la sfida tra Bologna e Milan è stata rinviata a data da destinarsi).

Serie A, Milan – Napoli: Gabbia salta il match per un problema muscolare

Il difensore del Diavolo Matteo Gabbia salterà la prossima sfida di campionato tra il Milan e il Napoli, incrocio valido per le decima giornata della Serie A e che può dire molto sul prosieguo della stagione delle due compagini in questione.

Il centrale ex Villarreal ha accusato un risentimento muscolare, ragion per cui Paulo Fonseca non potrà contare su uno dei suoi titolari. Gabbia, infatti, ha offerto molte certezze al tecnico portoghese, che spesso lo ha preferito anche a Pavlovic. Una notizia sicuramente non esaltante per i rossoneri, che già dovranno fare a meno di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez: in seguito al rinvio di Bologna – Milan, questi ultimi dovranno scontare le rispettive squalifiche proprio contro il Napoli.

In ogni caso, la trasferta di Milano per gli uomini di Antonio Conte rappresenta comunque una difficoltà di un certo tenore, così come sottolineato dallo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana nel corso della conferenza stampa post partita di Napoli – Lecce (qui per le dichiarazioni).