Compleanno Maradona, omaggio a Napoli con una “processione”: le info sull’evento

È da pelle d’oca l’iniziativa spuntata nelle ultime ore in ricordo del compleanno dell’eterna leggenda del Napoli Diego Armando Maradona: accadrà mercoledì nel centro storico.

La città di Napoli si prepara a celebrare quello che sarebbe stato il 64esimo compleanno di Diego Armando Maradona. L’eterna icona azzurra, venuta a mancare il 25 novembre del 2020, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti i tifosi napoletani. Grandi e, anche, piccini hanno scolpito nel proprio cuore il numero 10 argentino, riuscito a far salire sul trono d’Italia tutta la gente di fede partenopea. A offrire un’ulteriore dimostrazione del viscerale legame che unisce ‘D10S’ e la città di Napoli è la straordinaria iniziativa che andrà in scena questo mercoledì, in occasione del giorno del 64esimo compleanno dell’asso argentino.

Compleanno Maradona, Napoli prepara la festa: organizzata una processione

A Napoli ci si prepara per ricordare Diego Armando Maradona nel giorno del suo compleanno. Sono giorni di valore immenso per i tifosi del Napoli, pronti a celebrare quello che sarebbe stato il 64esimo compleanno del fuoriclasse argentino.

Secondo quanto riferito dalla versione online de Il Mattino, Massimo Vignati ha organizzato una vera e propria “processione” nel centro storico, dove sfilerà la statua realizzata dallo scultore Domenico Sepe. Di seguito quanto evidenziato dal quotidiano sulla propria pagina Facebook, riguardo l’iniziativa:

“Mercoledì 30 Maradona avrebbe compiuto 64 anni. E Napoli si prepara a ricordarlo con tutti gli onori. Addirittura con una “processione”, quella organizzata da Massimo Vignati, che ha vissuto a stretto contatto con Diego e la sua famiglia negli anni 80: suo padre Saverio era custode dello stadio San Paolo e sua madre Lucia governante nella casa del campione in via Scipione Capece.

Vignati ha raccolto tanti cimeli del Pibe e ne ha esposti 80 nel museo maradoniano inaugurato tre mesi fa ai Quartieri spagnoli, a pochi metri dal Murale. Al centro della sala c’è la statua di Maradona realizzata dallo scultore Domenico Sepe, proprio quella che verrà portata in “processione” a bordo di un automezzo mercoledì per mostrarla ai tifosi”.

Un’occasione imperdibile per tutti i tifosi azzurri, pronti a dimostrare ancora una volta il proprio amore all’eterna leggenda. L’indissolubile legame tra la gente che ha ammirato le magie e ha sognato grazie al numero 10 sarà reso ancora più forte nella giornata di mercoledì, con il tentativo di continuare a tramandare il mito alle generazioni più giovani.