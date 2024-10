Napoli Primavera, trasferta a Palermo: i convocati di mister Rocco

Dopo la vittoria contro il Bari, il Napoli Primavera scende ancora in campo per sfidare il Palermo: i convocati di mister Rocco

Continua il processo di crescita di mister Dario Rocco, che proverà a dare seguito alle ultime tre vittorie di fila contro Perugia, Pescara e Bari. Ora il Napoli Primavera affronterà il Palermo, reduce da una vittoria di misura sul campo del Pisa.

Gli azzurrini scenderanno in campo poche ore prima della Prima Squadra. La gara si disputerà al Centro Sportivo “Pasqualino Stadium” di Carini alle ore 12. Il Napoli, attraverso un comunicato, ha diramato i convocati del tecnico: Ballabile; Borrelli; Borriello; Colella; D’Angelo; De Chiara; Della Salandra; Distratto D.; Distratto F; Esposito; Gambardella; Gioielli; Gisondi; Malasomma; Napoletano; Pinzolo; Popovic; Raggioli; Sorrentino; Zago.

Il prossimo impegno, poi, sarà il derby regionale contro l’Avellino in casa, in programma il 2 novembre al “Giuseppe Piccolo” nel Centro Sportivo di Cercola. Ma prima c’è da conquistare una vittoria sul terreno siculo. Un appuntamento tutt’altro che scontato per i giovani calciatori del Napoli.