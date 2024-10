Da Lecce preoccupati: “Squadra imbarazzante, e ora c’è il Napoli…”

In casa Lecce c’è grande preoccupazione dopo la sconfitta per 6-0 contro la Fiorentina. La partita col Napoli può diventare un problema molto serio.

Il Napoli continua a guadagnare fiducia e consensi. Anche la vittoria di Empoli ha dimostrato quanto in questa fase del campionato gli azzurri riescano a massimizzare il profitto pur non giocando benissimo, pur finendo balìa degli avversari come accaduto per buona parte della partita di ieri contro un squadra, quella di Roberto D’Aversa, che aveva preparato molto bene la partita.

Poi il calcio di rigore assegnato al Napoli che ha di fatto deciso la partita, e la sensazione che gli azzurri stiano sviluppando un’identità importante, fatta di personalità e carattere adatto a superare ogni momento di difficoltà. Contro l’Empoli non era assolutamente una partita semplice, non lo sarà nemmeno contro un Lecce in difficoltà ma proprio per questo chiamato a rispondere il prima possibile.

Napoli-Lecce, preoccupazione tra i pugliesi in vista del match

“Quello visto al Via del Mare contro la Fiorentina è stato un Lecce vergognoso, che ha messo in imbarazzo i protagonisti e i tifosi”, scrive oggi l’inviato a Lecce di TMW, provando a fare una disamina su quanto accaduto nel corso degli ultima sfida dei giallorossi contro la Fiorentina, persa per addirittura 6-0 tra le mura amiche.

“Come si riparte? È un interrogativo gigantesco […] e ora sulla testa del Lecce c’è una nuvola cupa. La gara sul campo del Napoli arriva nel momento più sbagliato possibile: i giallorossi sono chiamati a reagire, tuttavia servirà un’impresa per tornare a fare punti nel prossimo turno”, si legge ancora oggi sulle colonne di TMW.