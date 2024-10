Accostato al Napoli, paragone super per l’obiettivo: “È il nuovo Tardelli”

Il Napoli monitora diversi calciatori in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Arriva il paragone illustre con Marco Tardelli per uno dei giocatori seguiti dal club azzurro.

Mancano poco meno di tre giorni al ritorno del campionato di Serie A, con il Napoli che sarà impegnato a Empoli nel lunch match di domenica del Castellani. Occasione, la medesima, per vedere come il club azzurro risponderà alle due settimane di stop dovuto dagli impegni delle Nazionali: ben dodici i giocatori azzurri che sono stati impegnati nel corso di questa sosta.

Settimane in cui il mercato l’ha fatta da padrona: seppur manchino più di due mesi dall’inizio della sessione invernale di calciomercato, diverse sono le voci che si sono susseguite in casa Napoli. Per gli azzurri potrebbe muoversi qualcosa già a gennaio o, magari, anche in vista del termine della stagione in corso. Tra i giocatori tenuti d’occhio ormai da tempo dagli azzurri è Jacopo Fazzini, centrocampista che affronterà il Napoli di Antonio Conte proprio nella prossima giornata del campionato di Serie A. A tal riguardo, si è espresso Furio Valcareggi, agente di diversi calciatori, che lo ha paragonato a una leggenda del calcio italiano come Marco Tardelli.

Ultimissime news SSC Napoli, Valcareggi: “Fazzini? Il nuovo Tardelli”

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato di Jacopo Fazzini, centrocampista di proprietà dell’Empoli che sarà avversario del Napoli nella sfida di domenica.

Il giocatore è stato accostato negli scorsi mesi proprio al club azzurro, che fino a ora non ha mai ritenuto di affondare concretamente per il talentuoso centrocampista del club toscano. Di seguito, quanto dichiarato da Valcareggi a proposito di Fazzini:

“Fazzini? È fortissimo, è il nuovo Tardelli. Fa tutto il campo, ha una classe notevole, tira in porta, è cattivo ed aggressivo, se perde la palla la riagguanta. Poi è uno che finalizza anche, non saprei cos’altro chiedergli”.

Il paragone è davvero illustre per Fazzini, che contro il Napoli vorrà sicuramente mettersi in mostra ai vari top club della Serie A. Partenopei compresi, considerando che quello del giocatore dell’Empoli non è un nome poi così nuovo dalle parti di Castel Volturno. Intanto, la parola spetterà al campo, con la speranza da parte di Antonio Conte e di tutti i tifosi del Napoli che non riuscirà a incidere poi più di tanto sul risultato della sfida tra le due compagini.