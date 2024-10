News SSC Napoli, invasione azzurra a Empoli e nuovo settore aperto: tutti i dettagli

Polverizzati i tagliandi per il settore ospiti in vista della trasferta di domenica: il club toscano concede l’ingresso in un nuovo settore.

Prosegue il conto alla rovescia per la ripresa del campionato del Napoli, fissata domenica alle ore 12:30. Gli azzurri faranno visita all’Empoli di Roberto D’Aversa, formazione in un ottimo periodo di forma nonostante l’ultima sconfitta incassata allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Quello del Castellani sarà un importante banco di prova per i ragazzi di Antonio Conte, chiamati a dimostrare nuovamente il proprio valore. La formazione partenopea, tuttavia, si vedrà priva di Stanislav Lobotka e con ogni probabilità anche di Mathias Olivera, in preda a problemi fisici.

L’uomo in più del Napoli, in ogni caso, sarà rappresentato dalla ricchissima presenza di tifosi che accorreranno in Toscana a supportare la squadra. Dopo aver polverizzato i biglietti del settore ospiti in tempo record, ai supporters napoletani sarà concesso l’ingresso in nuovo settore: svelata l’iniziativa dell’Empoli.

Napoli, ondata azzurra al Castellani: aperta anche la Curva Nord Ovest

Il campionato del Napoli ripartirà dal Carlo Castellani di Empoli. Si prospetta una gara ricca di insidie per i ragazzi di Antonio Conte, che saranno motivati dai numerosissimi tifosi che accorreranno per l’occasione. Dopo aver polverizzato i tagliandi del settore ospiti, infatti, i supporters residenti in Toscana avranno l‘opportunità di accedere anche nel settore di Curva Nord Ovest al costo di € 35,00. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Empoli Football Club informa che per Empoli-Napoli, gara valida per l’ottava giornata di Serie A Enilive 2024/25 in programma domenica 20 ottobre alle ore 12.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli, sarà aperto anche il settore di Curva Nord Ovest.

I tagliandi del settore di Curva Nord Ovest saranno disponibili al prezzo di € 35,00, con la vendita dei biglietti riservata ai residenti in Toscana e disponibile nei soli punti vendita Vivaticket della regione Toscana (la vendita online non sarà attiva per questo settore)”.

Questa la decisione del club azzurro, spinta dall’invasione dei tifosi napoletani presenti in enorme quantità nella regione toscana e non solo. Si prospettano circa 4000 presenze, con circa metà stadio di fede partenopea. L’ennesima dimostrazione del viscerale attaccamento alla maglia e del ritornato entusiasmo di seguito alla fatale stagione. Il pubblico partenopeo spera di gioire dopo il doloroso epilogo proprio della recente sconfitta al Castellani, a cui fece seguito una pesante contestazione nei confronti della squadra.