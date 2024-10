Kvaratskhelia allo scoperto: “Ho un grande sogno per il futuro”, il georgiano fa scatenare i tifosi

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante di proprietà della SSC Napoli, ha svelato il suo grande sogno per il futuro, nel corso della sua intervista rilasciata alla FIFA.

Protagonista con il Napoli, protagonista con la sua Georgia. Le qualità di Khvicha Kvaratskhelia sono ormai note a tutti, in primis ai tifosi napoletani che lo hanno coccolato fin dal momento in cui è sbarcato in Serie A dalla Dinamo Batumi. La speranza dei supporters partenopei è quella di poterlo sostenere ancora a lungo e di poter continuare ancora a vincere: un’aspirazione che sembra essere reciproca, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate dal numero 77 azzurro ai microfoni della FIFA.

Nel corso dell’intervista in questione (QUI per l’integrale), l’attaccante del club del presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di futuro, svelando quello che è il grande sogno per il suo futuro. Tirato in ballo anche con il Napoli, con cui il georgiano spera di togliersi grandi soddisfazioni in Champions League. “Sogno di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club”, ha dichiarato Kvara a tal riguardo.

Kvara: “Sogno il Mondiale con la Georgia e la Champions League con il mio club”

Khvicha Kvaratskhelia, tra i tanti spunti dell’intervista rilasciata alla FIFA, ha avuto modo di parlare di quelle che sono le sue aspirazioni per il futuro, sia con la Georgia che con il suo club.

Di seguito, l’estratto del suo intervento a tal proposito:

Il prossimo sogno più grande di Khvicha Kvaratskhelia? “Più di tutto, sogno di qualificarmi al Mondiale con la Georgia e di vincere la Champions League con il mio club. Spero di trasformare questi sogni in realtà. Vincere il trofeo più importante del calcio per club è il sogno di ogni calciatore, e partecipare alla Coppa del Mondo è ciò che ogni georgiano sogna. Credo che sarebbe un doveroso tributo a tutti coloro che hanno rappresentato la Georgia in passato. Vogliamo continuare sulla loro strada, raggiungere questo obiettivo e rendere orgoglioso il nostro Paese”.

Parole, le medesime, che fanno scatenare i tifosi del Napoli, oltre che quelli della Georgia, con la speranza che il prolungamento contrattuale diventi presto realtà, per continuare ancora insieme a lungo.