Calciomercato, dalla Serie A al Manchester City: piaceva anche al Napoli

Il Manchester City avrebbe individuato in Serie A un acquisto da fare a gennaio, il calciatore in passato era stato seguito anche dal Napoli.

Il calciomercato non si ferma mai per davvero. In questi giorni sono tanti i calciatori rimasti svincolati che stanno trovando squadra, ma ci sono anche altri movimenti importanti da registrare.

Già, perché ad essere particolarmente attivo è il Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens, infatti, devono correre ai ripari dopo il grave infortunio capitato a Rodri. Il centrocampista spagnolo, autorevole candidato anche alla vittoria del Pallone d’Oro, ha infatti subìto la rottura del legamento del ginocchio destro e dunque resterà ai box per molto tempo. Fino al termine della stagione, addirittura dicono in Inghilterra.

Infortunio grave per Rodri, il Manchester City pensa a Ricci del Torino per il centrocampo

E sempre d’oltre manica arrivano notizie riguardanti il calciatore individuato dal Manchester City per sostituire Rodri. Stando a quanto riferito dal The Guardian, Pep Guardiola avrebbe messo gli occhi su Samuele Ricci, regista del Torino. Il classe 2001 si sta mettendo in mostra con la formazione granata, ma anche con la maglia della Nazionale di Luciano Spalletti, tanto da aver attirato addirittura le attenzioni dei campioni d’Inghilterra.

In passato il nome di Samuele Ricci era stato accostato anche al Napoli, che aveva bisogno di rafforzare la mediana con un calciatore che potesse fare all’occorrenza le veci di Lobotka. Alla fine la scelta dei partenopei è ricaduto su Billy Gilmour del Brighton, con Ricci che è rimasto al Torino. Da capire se a gennaio il Manchester City affonderà realmente il colpo per uno dei calciatori italiani più in evidenza nell’ultimo periodo.