Verso Napoli-Palermo, Conte pronto a lanciare un azzurro: svelata l’ipotesi inedita!

Manca sempre meno alla sfida tra Napoli e Palermo in programma giovedì sera allo stadio Maradona. Di seguito le ultime sulla formazione scelta da Antonio Conte.

Dopo l’impegno contro la Juventus, il Napoli è pronto a tornare immediatamente in campo. Il prossimo impegno sarà valido per i sedicesimi di Coppa Italia, con gli azzurri che ospiteranno il Palermo allo stadio Diego Armando Maradona. L’avversario è nettamente alla portata degli azzurri, motivo per il quale non è da escludere un ricco turnover. Quindi, il tecnico potrebbe decidere di rivoluzionare la rosa per preservare gli uomini migliori in vista della partita contro il Monza.

Naturalmente, fare calcoli non è la soluzione migliore. Infatti, Antonio Conte vuole ottenere l’ennesima successo da quando siede sulla panchina azzurra e non intende commettere errori. Gli ospiti non avranno nulla da perdere, motivo per il quale sarà di fondamentale importanza non sbagliare nulla. Intanto, nelle ultime ore, sarebbero emersi alcuni dettagli importanti circa le possibilità scelte dell’allenatore salentino. In modo particolare, l’esperto Manuel Parlato ha sottolineato la possibilità di vedere Giacomo Raspadori in campo dal primo minuto.

Napoli-Palermo, Raspadori spinge per una maglia da titolare: l’annuncio

Il Napoli, in questa prima parte di stagione, appare ben “formato”. Antonio Conte ha scelto i suoi “intoccabili” e non intende modificare di gran lunga la rosa. In favore delle “riserve” c’è però il match di Coppa Italia contro il Palermo in programma giovedì alle ore 20.45. Infatti, l’allenatore potrebbe affidarsi a nuovi interpreti per l’occasione. A tal proposito Manuel Parlato, giornalista di “SportItalia” è intervenuto a “Radio Kiss Kiss” analizzando le possibili scelte dell’ex Juventus. Di seguito le sue parole.

“Per Napoli-Palermo mi aspetto tanto turnover. In modo particolare, però, mi aspetto di vedere Giacomo Raspadori in campo dal primo minuto del match”.

L’attaccante azzurro non ha avuto molto spazio in questo inizio di stagione. Infatti, contro la Juventus è rimasto in panchina per tutta la durata del match “costretto” a guardare i suoi compagni dalla panchina. Ora, però, in occasione della Coppa Italia Giacomo Raspadori spinge per una maglia da titolare. L’ex Sassuolo vuole dimostrare al tecnico le proprie qualità, motivo per il quale sarebbe pronto a prendersi l’attacco partenopeo. Nelle prossime ore bisognerà capire le intenzioni di Antonio Conte in vista del match.