Meret infortunato, Caprile titolare: la reazione dei tifosi del Napoli

L’infortunio di Alex Meret in Juventus-Napoli apre a nuovi scenari: ecco la reazione dei tifosi del Napoli sull’impiego di Caprile

Le gerarchie sono state ben definite da Antonio Conte prima ancora di cominciare la sua avventura con il Napoli. Uno dei primi problemi da risolvere per il tecnico riguardava proprio la porta, ossia annunciare quale sarebbe stato il numero 1 azzurro nel corso della stagione.

Con un contratto ad un anno dalla scadenza, era ovvio mettere in dubbio la permanenza di Alex Meret. Ma Conte l’ha blindato, dandogli piena fiducia e relegando a Caprile, tornato dal prestito all’Empoli, il ruolo di secondo. Ora la grande opportunità per l’ex Bari, che si è conquistato un posto in Serie A offrendo ottime prestazione in cadetteria.

Meret tornerà con ogni probabilità solo dopo la sosta, quando all’ottava giornata il Napoli affronterà l’Empoli in trasferta. Per le prossime tre gare, la porta sarà difesa dai guantoni di Elia Caprile, fresco debuttante con la maglia azzurra all’Allianz Stadium contro la Juventus. E si porterà per sempre il ricordo di aver mantenuto la porta inviolata nell’arco della sua ora di gioco.

Caprile prende il posto di Meret: “Ora o mai più”

Da sempre Meret è al centro di polemiche e divide la piazza azzurra per le sue prestazioni. Ha sofferto il dualismo con Ospina, salvo poi vincere uno Scudetto da protagonista. E dopo esser stato confermato da Antonio Conte era tornato a far parlare di sé, ma solo in positivo. La parata finale in Napoli-Parma che ha permesso ai partenopei di conquistare i tre punti e i continui miracoli all’Unipol Domus di Cagliari, hanno zittito anche gli scettici.

Per questa ragione qualcuno si “dispera” per l’infortunio del numero 1 azzurro, in una forma smagliante: “Dispiace che Meret si sia fatto male proprio ora che era diventato Lev Yashin prime“. Qualche altro utente su X, invece, dà piena fiducia al secondo portiere del Napoli: “Caprile, ora o mai più!“.

C’è invece chi se la prende un po’ con la sfortuna: “Le cose stavano andando fin troppo bene effettivamente – si sfoga un tifoso del Napoli alla notizia dell’infortunio di Alex – Speriamo che Caprile confermi le prestazioni della scorsa stagione”. E in effetti, Elia ad Empoli ha disputato un signor campionato, portando la squadra alla salvezza e riuscendo a campionato in corso a riprendersi il posto da titolare. Cinque clean sheet e 27 reti subite in 23 presenze. Un buon biglietto da visita per Conte, che ha voluto fortemente mantenerlo in rosa.