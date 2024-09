Hamsik torna a sognare il Napoli: la decisione sul futuro lo avvicina al club

Marek Hamsik torna a sognare il Napoli: la scelta personale sul proprio futuro lo avvicina ulteriormente al club partenopeo

“L’ultima volta che ho visto il presidente è stato prima di Napoli-Barcellona di Champions lo scorso anno. Mi ha detto che quando mi sentirò pronto le porte del club saranno sempre aperte per me. Io mi vedo più come allenatore che come dirigente, ma per allenare il Napoli ci vorrà ancora un bel po’ di tempo”.

Erano state queste le parole di Marek Hamsik rilasciate solamente pochi giorni fa alla Gazzetta dello Sport. Frasi che avevano fatto sognare i tifosi partenopei, già da anni speranzosi di rivedere uno dei capitani storici del club, nuovamente in società con un nuovo ruolo. L’ex centrocampista ha svelato di aver sfiorato gli azzurri come vice di Calzona lo scorso anno, ma di aver preferito dire di no.

Hamsik si avvicina al Napoli: la scelta sul futuro come allenatore

Come riportato questa mattina da Repubblica, lo slovacco ha scelto la sua strada per il futuro: farà l’allenatore. Nella giornata di oggi, Hamsik inizierà il suo percorso a Coverciano per ottenere il patentino UEFA Pro, il più prestigioso per chi ha deciso di intraprendere questa strada. Ottenerlo ti permette di allenare anche in campo internazionale e avvicina, anche se per ora in un lontano futuro, Marek al suo Napoli.

Il corso che incomincerà a Coverciano lo avvicinerà, in primis, alla panchina della Slovacchia. Nel suo paese sono praticamente tutti certi che sarà lui il prossimo commissario tecnico della nazionale. Il modo migliore per iniziare un nuovo percorso, sgrezzarsi e non avere una pressione così forte come in un club. Sicuramente ci vorrà ancora del tempo e Hamsik dovrà superare il corso insieme ad altri 19 candidati, ma se dovesse riuscirci si avvicinerebbe a grandi passi anche al Napoli.

Il suo sogno, infatti, resta un giorno la panchina azzurra. Un club blasonato e ricco di pressioni come quello azzurro non è ancora alla portata di un nuovo studente come lui, ma non c’è fretta. Il percorso per sedersi sulla panchina partenopea sarà lungo e tortuoso, ma se dovessero arrivare soddisfazioni sul campo per Marek, le porte del Napoli saranno sempre aperte per lui.