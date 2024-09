Palermo, Dionisi pensa già al Napoli in Coppa Italia: il tecnico svela la sua mossa di formazione

Il prossimo impegno del Napoli sarà in Coppa Italia contro il Palermo: una sfida importante anche per i rosanero, il cui tecnico Alessio Dionisi svela anche un indizio sulla formazione.

Il Napoli esce con un punto prezioso dall’Allianz Stadium e con la consapevolezza di aver imbrigliato le trame di gioco della Juventus: sono arrivate indicazioni positive per Antonio Conte dal big match del sabato della quinta giornata del campionato di Serie A, che a questo punto guarda ai prossimi impegni con la speranza di continuare a fare bene. In attesa del prossimo impegno di campionato contro il Monza, il club partenopeo accoglierà in settimana la sfida di Coppa Italia contro il Palermo. Una sfida, quella contro i rosanero, che è una grande classica del Meridione e che torna a giocarsi dopo tempo, visto che i siciliani mancano dalla massima serie da molto tempo.

Un’occasione certamente invitante per il Palermo che, conscio delle difficoltà dettate da un evidente divario tecnico, cercherà di non sfigurare nella sfida di giovedì sera dello stadio Diego Armando Maradona. Ciò traspare anche dalle dichiarazioni da parte dell’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club.

Coppa Italia, Dionisi parla della sfida contro il Napoli: le parole del tecnico del Palermo

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha parlato della prossima sfida in Coppa Italia contro il Napoli, in programma per giovedì sera (alle ore 21:00) allo stadio Diego Armando Maradona.

“Sulla carta è una partita proibitiva, difficilissima. La prepareremo e cercheremo di fare il meglio sapendo che i favoriti sono gli altri”, ha dichiarato il tecnico a proposito della prossima sfida ai partenopei. Dionisi, inoltre, ha svelato anche quella che può essere la filosofia con cui il tecnico stesso sceglierà l’undici titolare: “Sarà un’opportunità per alcuni ragazzi che finora hanno trovato meno minutaggio fino ad ora ma hanno dimostrato entrando che la panchina è di qualità e che l’organico è importante. Sarà una vetrina importante per alcuni calciatori che hanno avuto meno minuti”. Sorprenderebbe, eventualmente, la scelta di ripiegare sulle seconde linee da parte del tecnico dei rosanero.

Appare probabile, dunque, che Dionisi possa alternare qualche titolare con la rispettiva riserva. Scelta che, con ogni probabilità, potrebbe verificarsi anche in casa Napoli, con alcuni calciatori che potrebbero iniziare dal primo minuto a discapito di altri compagni che hanno avuto un minutaggio maggiore in questa prima fase della stagione.