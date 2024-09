Juve-Napoli, si infiamma lo Stadium: episodio dubbio, Thiago Motta furioso

Juventus-Napoli, l’episodio infiamma l’Allianz Stadium: tutto lo stadio protesta e Thiago Motta infuriato!

Juventus-Napoli è ancora bloccata sullo 0-0 ed un episodio ha scatenato l’ira dell’intero tifo bianconero. I ragazzi di Thiago Motta, infatti, hanno richiesto a gran voce un intervento da parte dell’arbitro all’interno dell’area di rigore dopo un tocco sul pallone da parte di Olivera al limite.

Punizione a due in area di rigore? L’accaduto in Juventus-Napoli

La sfida tra Juventus e Napoli è entrata completamente nel vivo. Nonostante non vi siano state delle occasioni clamorose nè da una parte nè dall’altra, il big match, tra i più attesi dell’anno, avrà tanto da raccontare anche nel post partita. Un episodio in particolare, infatti, ha creato tanto scalpore all’interno della casa bianconera. Thiago Motta ha chiesto in maniera assai animata una punizione a due in area di rigore ma il suo atteggiamento è stato punito dal direttore di gara con un’ammonizione.

Protagonista dell’accaduto è stato Mathìas Olivera che avrebbe effettuato un retropassaggio a Caprile che anzichè giocarla con i piedi, ha bloccato la palla pur di evitare l’arrivo dell’attaccante della Juventus. In un’occasione concitata come quella presentatasi, l’estremo difensore, secondo l’arbitro Doveri, avrebbe accolto tra le sue braccia un pallone vacante e non un vero e proprio passaggio. Olivera, infatti, ha intercettato un cross proveniente dalla sinistra bianconera pur di evitare di essere preso in contro tempo alle proprie spalle.