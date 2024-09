Addio alla pista d’atletica e non solo, l’architetto allo scoperto sul nuovo Maradona: quante novità!

L’architetto Gino Zavanella ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica, confermando l’incontro ormai prossimo con il presidente Aurelio De Laurentiis per il restyling del Diego Armando Maradona.

Sono settimane importanti per le sorti dello stadio Diego Armando Maradona. Qualche novità è stata pre annunciata dal presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’incontro per la presentazione di Sorgesana come nuovo sponsor del club partenopeo. La volontà è accelerare sul fronte restyling dell’impianto di Fuorigrotta: l’obiettivo è di adeguarlo in vista dei Campionati Europei del 2032. Anche il Governo vuole che Napoli sia tra le cinque città ospitanti, malgrado il pressing da parte di Bologna che, in caso di forfait da parte della città partenopea, sarebbe pronta a subentrare.

Già nei giorni scorsi si era parlato di un summit, ormai in procinto, tra il numero uno degli azzurri e l’architetto Gino Zavanella, che ha affidato all’edizione napoletana del quotidiano La Repubblica un’intervista riguardo l’incontro in questione e non solo. È confermato, dunque, che nei prossimi giorni l’architetto e il patron De Laurentiis si vedranno e lo stesso Zavanella ha lanciato qualche indizio su quello che potrà essere il nuovo Diego Armando Maradona.

Notizie SSC Napoli, torna a parlare Zavanella: le ultime novità sul Maradona

L’architetto Gino Zavanella ha parlato ai microfoni de La Repubblica, entrando nuovamente nel dettaglio delle possibili modalità del restyling dello stadio Diego Armando Maradona.

“De Laurentiis mi ha chiamato per immaginare il Maradona del futuro”, ha confermato Zavanella nel corso dell’intervista, spiegando come ci siano due ipotesi per il rifacimento dell’impianto di Fuorigrotta. Quest’ultimo potrebbe avere una ricostruzione parziale o un restyling profondo e totale, che potrebbe prevedere anche la demolizione. “Sarà poi il presidente a decidere come procedere“, ha aggiungo l’architetto.

A proposito della possibile riduzione della pista d’atletica, Zavanella ha confermato come questo scenario sia ritenuto necessario per la nuova casa della SSC Napoli.

Dalla presenza di ristoranti a quella di un museo della storia azzurra, con l’obiettivo di rendere fruibile 24 ore su 24 lo stadio Diego Armando Maradona. Tante le possibili novità future per l’impianto di Fuorigrotta, che sarà oggetto nei prossimi giorni dell’incontro tra Zavanella e Aurelio De Laurentiis. “Affronteremo anche il tema dei parcheggi, che è molto importante. Ripeto, sarà De Laurentiis a fornirci le indicazioni definitive che noi naturalmente seguiremo”, ha aggiunto Zavanella.

Infine, la precisazione: Aurelio De Laurentiis intende non traslocare durante i lavori di restyling: “Ci stiamo attrezzando per effettuare gli interventi consentendo alla squadra di esibirsi comunque a Fuorigrotta”.