Juve-Napoli, l’annuncio è straordinario: bellissima notizia per gli azzurri

In attesa del prossimo match di campionato del Napoli, in programma all’Allianz Stadium contro la Juventus, arriva la notizia che fa felice la squadra di Antonio Conte.

Il Napoli ha finalmente ritrovato l’entusiasmo: la tripla vittoria contro Bologna, Parma e Cagliari hanno ridato serenità alla squadra azzurra, che ora può guardare con più ottimismo al prosieguo della stagione. Lo stesso Antonio Conte cercherà di rimanere sulla scia di questo momento particolarmente positivo per i partenopei, che però devono restare anche con i piedi per terra per evitare scossoni sul piano dell’umore. Anche perché ad attendere il club del presidente Aurelio De Laurentiis nella prossima sfida del campionato di Serie A è la Juventus, che questa sera sarà impegnata contro il PSV Eindhoven nel primo turno della UEFA Champions League.

Un match sempre molto sentito tra i tifosi e che sarà sicuramente suggestivo anche per lo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, che però potrà contare sul supporto dei tifosi azzurri che popoleranno il settore ospiti dell’Allianz Stadium, con la speranza di portare a casa un risultato importante, oltre che un segnale notevole da recapitare alle altre squadre. È ormai sold out la porzione di spalti destinata ai tifosi ospiti dell’impianto torinese: sono stati venduti tutti, dunque, i tagliandi per la sfida Juve – Napoli destinati ai supporters partenopei.

Notizie Serie A, settore ospiti sold out per Juve – Napoli

Il settore ospiti dell’Allianz Stadium sarà occupato per intero da parte dei tifosi del Napoli, che assisteranno alla prossima sfida di campionato contro la Juventus, valida per la quinta giornata della Serie A in corso.

Così come confermato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i tagliandi erano stati acquistati già a poche ore di distanza dall’inizio della vendita, quando non c’erano informazioni certe ufficiali circa il giorno e l’orario della sfida tra la squadra di Thiago Motta e quella guidata da Antonio Conte.

Gli azzurri potranno contare sul supporto della loro gente, con la speranza di rispondere presente a una sfida che si preannuncia già pesantissima per quanto riguarda il prosieguo della stagione: in caso di risultato positivo, infatti, Antonio Conte e i suoi calciatori manderebbero un messaggio non banale alle altre big del campionato di Serie A, unito eventualmente alle ultime tre uscite convincenti registrate contro Bologna, Parma e Cagliari.