VIDEO – Continua la collaborazione tra Geolier e il Napoli: l’annuncio infiamma i social!

Napoli e il Napoli avranno sempre un posto speciale nel cuore di Geolier. Negli ultimi minuti, è arrivato un annuncio importante.

Da anni ormai è nota la figura di Geolier. Il cantante napoletano è noto anche grazie al suo amore verso Napoli e il Napoli. Infatti, in più occasioni, il giovane ha sottolineato tutto la sua stima verso il club azzurro e non solo. Basti ripensare allo scorso Sanremo quando l’artista ha sfilato con la tuta dei partenopei.

Non a caso, il legame tra Geolier e il Napoli è molto forte. In più occasioni, l’artista ha presenziato allo stadio Diego Armando Maradona, provando quantomeno a sostenere i calciatori e non solo. Negli ultimissimi minuti, è arrivato un annuncio che ha letteralmente fatto impazzire i social. A tal proposito, è prevista una nuova collaborazione tra il cantante, il club azzurro e non solo.

“I p’ me, tu p’ te” presente nella Soundtrack di Fifa25: l’annuncio social

Geolier e il Napoli daranno vita ad una nuova collaborazione. Negli ultimi minuti, l’artista e il club azzurro tramite i propri profili “Instagram” hanno annunciato che la canzone “I p’ me, tu p’ te” sarà presente nella Soundtrack di Fifa 2025. Di seguito l’annuncio ufficiale da parte dell’artista campano che continua a guadagnarsi tutto l’amore della propria città.