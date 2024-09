“Non è mai stato in bilico”, la decisione di Conte era chiara: il clamoroso retroscena sull’azzurro

Antonio Conte ha sempre avuto dei calciatori “inamovibili” fin dal suo arrivo a Napoli. Ora, è emerso un importantissimo retroscena su un azzurro.

L’avvento di Antonio Conte al Napoli ha riportato grande entusiasmo all’intera piazza. Il tecnico azzurro ha scelto il capoluogo campano per ripartire e sopratutto per farlo nel miglior modo possibile. Infatti, dietro all’accordo con Aurelio De Laurentiis c’è sempre stata la voglia di riportare il club ai vertici della Serie A e non solo. Ciò che però salta all’occhio è sempre stata la volontà dell’allenatore, il quale ha scelto degli uomini “intoccabili” per aprire un nuovo ciclo.

Infatti, fin dalla presentazione ufficiale, l’ex Juventus fece intuire la propria volontà di non cedere uomini importanti. Tali richieste sono state poi accolte dal presidente De Laurentiis. Una delle cose fondamentali per il “nuovo” Napoli è stata propria l’idea di creare un gruppo di 12-13 calciatori cruciali. Quest’ultimi, sono stati ovviamente scelti da Antonio Conte. Non a caso, nelle ultime ore, sarebbe emerso un clamoroso retroscena su un azzurro.

Meret non è mai stato in bilico: spunta un retroscena

Il futuro di Alex Meret è sempre stato al Napoli. Il calciatore azzurro, da quando veste la maglia partenopea, ha spesso vissuto momenti difficili. Infatti, in più occasioni l’estremo difensore è finito nel mirino dei tifosi a causa di alcuni errori. In modo particolare, l’ultima stagione non ha permesso al portiere di esprimersi al meglio. Come riportato da “Il Mattino” dopo la prestazione a Cagliari, tutto ciò sembra solo un lontanissimo ricordo. Intanto, però, è opportuno sottolineare che secondo il quotidiano Meret non è mai stato in bilico. A tal proposito, Antonio Conte avrebbe scelto l’estremo difensore titolare fin dal suo arrivo.

Il tecnico azzurro stravede per le qualità del giocatore. Infatti, nonostante l’arrivo di Elia Caprile, le chiavi della porta son sempre state affidate ad Alex Meret. Quest’ultimo, sembrerebbe aver superato tutti i problemi delle passate stagioni. Non a caso, proprio in Sardegna è arrivata la “consacrazione definitiva”. Nel match andato in scena ieri, l’estremo difensore ha salvato più volte i compagni, tanto da meritarsi i complimenti di Romelu Lukaku al termine del match. Tutto ciò permetterà al giocatore di affrontare con ancor più consapevolezza i prossimi impegni.