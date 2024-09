“Il Napoli può arrivare a 80 punti e…”: l’annuncio dell’esperto fa esplodere i tifosi azzurri!

Dopo la vittoria contro il Cagliari si respira un forte entusiasmo in casa Napoli. Le dichiarazioni di un esperto fanno impazzire i tifosi.

Il Napoli ha vinto e convinto a Cagliari. Il punteggio finale recita 0-4, con gli azzurri che hanno saputo sfruttare al meglio ogni singola occasione. Forse, il risultato è un po’ pesante per quanto fatto vedere in campo, ma i partenopei hanno già dimostrato tutto il proprio carattere. Gran parte del merito è anche di Antonio Conte, il quale in poco tempo ha già “rivoluzionato” il gruppo.

Le tre vittorie consecutive sono un chiaro segnale. Infatti, il Napoli si è inserito prepotentemente nella corsa che porterà allo Scudetto. Le frenate di Inter e Juventus permettono agli azzurri di godere del primato solitario, ancor più “utile” in vista del big match contro i bianconeri in programma sabato. A tal proposito, un noto esperto ha provato quantomeno ad analizzare le qualità dei partenopei guidati da Antonio Conte.

Riccardo Trevisani, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Pressing” analizzando le qualità del Napoli dopo l’ennesima vittoria a Cagliari. L’esperto ha provato anche a svelare dove può arrivare realmente Antonio Conte, sottolineando la forza creata dal tecnico. Di seguito le sue parole.

“Il Napoli ha fatto una partita eccezionale per il punteggio, ma un po’ meno per quello che si è visto in campo. Io credo che lotteranno fino alla fine, anche se non so se avranno la forza per fare i punti che servono per lo Scudetto. La Juventus, nella passata stagione, si è letteralmente mangiata il vantaggio di non fare le coppe. Il Napoli però non commetterà questo errore. Non si fermerà a 72-73 punti, possono andare anche oltre gli 80″.