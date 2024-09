Anguissa in Arabia Saudita, spunta il retroscena di mercato

Un retroscena particolare di mercato che riguarda Frank Zambo Anguissa: è emerso tutto nelle ultime ore.

Frank Zambo Anguissa è stato uno dei protagonisti dello Scudetto del Napoli 2022/2023: arrivato all’ombra del Vesuvio in punta di piedi, l’ex giocatore del Fulham in pochi mesi riuscì ad imporsi e diventare un perno fondamentale del centrocampo azzurro. Poi, però, lo stesso Anguissa è diventato lo specchio di una stagione nefasta: un’annata, quella scorsa, che lo ha visto rappresentare emblematicamente la disastrosa stagione del Napoli.

Un percorso diventato controverso e che oggi lo vede ancora Napoli, in attesa che possa riprendere i ritmi che lo hanno visto protagonista nell’anno dello Scudetto. In queste ore è emerso un retroscena di mercato molto particolare che riguarda proprio il centrocampista camerunese.

Anguissa voleva andare in Arabia Saudita: il retroscena

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, lo stesso Anguissa avrebbe pensato di cambiare aria una volta terminata la scorsa stagione: la necessità di andare via per lasciarsi alle spalle un brutto periodo, culminato con il decimo posto in Serie A ed una marea di critiche nei suoi confronti. L’idea sarebbe stata quella di provare l’esperienza in Arabia Saudita.

Poi l’arrivo di Antonio Conte che – si legge – avrebbe cambiato tutto, convincendo lo stesso Frank a non fare passi indietro e restare ancora a Napoli, per dare il suo contribuito. I tifosi, adesso, lo aspettano e vogliono rivederlo al centro del progetto tattico.