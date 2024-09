“Corre, accelera e migliora la condizione fisica”, ottime notizie per Conte: l’idea verso il Cagliari

La Serie A è ferma per fare spazio alle Nazionali, ma in casa Napoli si continua a lavorare in vista del prossimo impegno.

Manca sempre meno al ritorno del campionato italiano dopo la sosta per le Nazionali. Il weekend prossimo, ci sarà nuovamente spazio per la Serie A che tornerà col botto. Infatti, dopo lo stop forzato, il massimo campionato italiano partirà con un vero e proprio tour de force che permetterà di capire le condizioni delle varie squadre. Antonio Conte lo sa, motivo per il quale non vuole farsi trovare impreparato.

Infatti, a Castel Volturno si continua a lavorare ad altissima intensità. Nonostante i tanti assenti, lo staff del tecnico sta lavorando in modo concreto sulle condizioni fisiche ed atletiche di alcuni calciatori. Tra questi, c’è naturalmente Romelu Lukaku che si è unito al gruppo solo nelle ultime ore del calciomercato. Infatti, il belga necessità di un po’ di tempo per raggiungere una forma smagliante che gli permetterà poi di essere decisivo nel rettangolo verde. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli sulla preparazione svolta da Big Room.

Dieta e allenamenti no stop: il piano di Lukaku per essere al meglio

Romelu Lukaku si è sempre contraddistinto per il suo fisico. La sua stazza gli ha permesso di guadagnarsi l’appellativo di “Big Room” che ormai accompagna il calciatore da diversi anni. A tal proposito, il Napoli starebbe effettuando una preparazione mirata proprio per il belga. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” la forma fisica è già a buon punto, motivo per il quale nel mirino c’è la sfida contro il Cagliari. Il calciatore sta rispondendo molto bene ai test, ancor più perché corre e accelera come se non ci fosse un domani. Infatti, fin dal suo arrivo, la forma fisica era apparsa notevole.

Gran parte del merito è però anche del Napoli, il quale ha permesso al calciatore di lavorare a “distanza” tramite i programmi del prof Coratti. Infatti, il giocatore ha anche seguito due settimane di dieta intermittente per presentarsi al meglio. Naturalmente, ad oggi, gli manca il ritmo partita che però acquisirà con il passare delle settimane. Intanto, non è da escludere una possibile partenza da titolare per il match contro il Cagliari.