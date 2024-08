Svolta Folorunsho, arriva l’offerta che può cambiare tutto: che affare per il Napoli!

Novità in arrivo anche per Michael Folorunsho, il centrocampista ha ricevuto un’altra offerta e potrebbe essere quella giusta per la cessione.

Il Napoli lavora a Castel Volturno per provare a dare continuità al successo ottenuto contro il Bologna per 3-0, con Antonio Conte che tiene sulla corda la sua squadra. Servirà quindi un’altra bella prestazione contro il Parma domani sera al Maradona, affrontando una delle sorprese di questa prima parte di campionato. Il mister potrebbe arrivare a questa sfida con qualche nuovo acquisto derivante dal mercato. Il d.s. Giovanni Manna è infatti attivissimo in tal senso, provando a regalare un paio di nuovi innesti in questo ultimo giorno di calciomercato.

Al tempo stesso bisogna fare attenzione ai movimenti in uscita del Napoli. Vicino alla cessione c’è anche Michael Folorunsho, centrocampista che è finito fuori dai piani tecnici di Antonio Conte. Sull’ex Verona c’era il fortissimo interesse da parte della Lazio, che però non ha mai soddisfatto le richieste del Napoli, che pretende una cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Lotito si è invece fermato a una proposta di prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Napoli, la Fiorentina irrompe su Folorunsho e può superare la Lazio

La svolta potrebbe arrivare proprio in queste ultime ore. Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia e confermato sul su profilo X dal collaboratore di DAZN, Orazio Accomando, su Folorunsho si registra il fortissimo inserimento da parte della Fiorentina. I viola hanno bisogno di rinforzare la linea mediana del campo, anche in virtù della probabile cessione di Sofyane Amrabat in Turchia, più precisamente al Fenerbahce, per circa 18 milioni di euro.

Ebbene i viola, che proprio ieri sera hanno conquistato il pass per la fase a gironi della Conference League e quindi avranno una stagione particolarmente ricca di impegni, hanno avanzato una proposta di prestito con obbligo di riscatto al Napoli. La formula è gradita alla dirigenza partenopea. Le cifre dovrebbero prevedere un acquisto totale di circa 16-18 milioni.

Adesso si attende di capire se la Lazio vorrà pareggiare l’offerta della Fiorentina. Folorunsho ha da tempo l’accordo con la società biancoceleste, di cui è anche un prodotto del settore giovanile.

Negli ultimissimi minuti, inoltre – riferisce Alfredo Pedullà -, si registra un forte interesse proprio dei viola per Danilo Cataldi della Lazio. Non si esclude anche un giro di centrocampisti: se Cataldi dovesse passare alla Fiorentina, ci sarebbe lo spazio (anche economico) per provare ad accontentare le richieste del Napoli per Folorunsho. Di certo le ultime ore di calciomercato saranno infuocate anche per quel che riguarda questa trattativa.