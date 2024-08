Calciomercato Napoli, salutano in quattro: Manna perfeziona quattro cessioni

Il calciomercato è agli sgoccioli, ultimi affari in vista anche per il Napoli con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato con quattro cessioni.

Ultimi giorni di calciomercato per i club di Serie A, con le trattative più calde che stanno per essere conclude. Anche il Napoli sarà grande protagonista degli ultimi giorni, sia con affari in entrata che con quelli in uscita.

Ultime mercato Napoli, Manna lavora a quattro cessioni

Il d.s. Giovanni Manna è attivissimo in tal senso. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono ben quattro le cessioni che il Napoli sta provando a definire in queste ultime ore di calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

“Per il resto, il club azzurro e il Monza continuano a trattare per siglare il ritorno in Brianza di Alessio Zerbin. Da definire, invece, le questioni relative a Michael Folorunsho, Mario Rui e Gianluca Gaetano. Con ordine: Gaetano è stato nel mirino del Parma e soprattutto del Cagliari che, a un certo punto, sembrava spedito verso la chiusura dell’affare. Poi, però, la distanza tra domanda e offerta è stata ritenuta eccessiva, tanto da procedere con il reintegro del centrocampista in squadra (ieri prima convocazione contro il Bologna). Mario Rui continua a rifiutare il San Paolo; Folorunsho conta le offerte ma anche le difficoltà a trovare una formula che soddisfi tutte le parti in causa”.

Insomma, a parte la cessione di Zerbin al Monza che pare ben avviata, le altre tre questioni non appaiono semplici da sbloccare. Eppure il d.s. Giovanni Manna dovrà trovare una soluzione.