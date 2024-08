Chi è Tommaso Bianchini | Chief Revenue Officer Napoli

Tommaso Bianchini è il Chief Revenue Officer (CRO) della SSC Napoli dal gennaio 2022. Ha una lunga esperienza in gestione delle entrate e marketing sportivo. Si dedica all’innovazione e alla trasformazione commerciale del club.

È essenziale per valorizzare il marchio Napoli a livello mondiale. Ha lavorato anche in Fiorentina e Venezia. Ha un master in Sport Business e ha studiato all’Università Bocconi.

La carriera di Tommaso Bianchini nel mondo dello sport

La carriera di Tommaso Bianchini è stata costruita su una formazione mirata e su esperienze importanti. Ha ottenuto un master in Sport Business. Questo gli ha dato le basi per affrontare le sfide del settore sportivo.

Formazione e prime esperienze professionali

La formazione di Bianchini lo ha preparato per entrare nel mondo del lavoro. Ha iniziato con ruoli commerciali e di marketing. Questo gli ha dato un buon background per affrontare sfide più grandi.

Ruolo nella Fiorentina e Venezia

Ha lavorato come direttore commerciale alla Fiorentina. Lì ha introdotto strategie innovative per migliorare il brand. Poi è passato al Venezia, dove ha migliorato le sue abilità commerciali e ha gestito le relazioni con i tifosi.

Arrivo alla SSC Napoli

Il suo trasferimento alla SSC Napoli è stato nel gennaio 2022. Qui ha potuto mettere in pratica le sue idee e strategie. Ha contribuito a far crescere le entrate del club e ha migliorato le relazioni con i tifosi e i partner commerciali.

Tommaso Bianchini SSC Napoli: ruoli e responsabilità

Tommaso Bianchini ha portato grandi cambiamenti alla SSC Napoli. Ha lavorato sulle strategie commerciali e sul marketing. Queste azioni hanno aiutato il club a crescere e a essere più riconosciuto.

Rivoluzione nelle strategie commerciali

La sua leadership ha portato a nuove strategie di marketing e branding. Ora, Napoli usa metodi innovativi per migliorare le partnership e coinvolgere i tifosi. Questo ha fatto della SSC Napoli un club importante in Italia.

Partnership e collaborazioni significative

Con Bianchini, Napoli ha stretto alleanze importanti. L’accordo con Coca-Cola ha reso il club più visibile. L’amicizia con OneFootball ha dato ai tifosi contenuti esclusivi, aumentando l’interesse.

Strategie di marketing e branding

Le strategie di Bianchini mirano a far conoscere Napoli in tutto il mondo. Il progetto “From Napoli to the World” vuole più tifosi e riconoscimento internazionale. L’obiettivo è di rendere Napoli un club di primo piano nel mondo dello sport.

Iniziativa Obiettivo Risultati Attesi Collaborazione con Coca-Cola Aumentare la visibilità del marchio Maggiore attrazione per gli sponsor Accordo con OneFootball Offrire contenuti esclusivi ai tifosi Aumentare l’engagement e la fidelizzazione Progetto “From Napoli to the World” Espandere la base di tifosi globali Maggiore riconoscimento internazionale del club

Tommaso Bianchini è diventato un leader nel marketing sportivo e nella gestione delle entrate. Ha unito innovazione e tradizione per sviluppare strategie efficaci. Questo ha migliorato le prestazioni della SSC Napoli.

La sua visione strategica e le sue competenze hanno aiutato il club a crescere economicamente.

Le sue iniziative hanno migliorato l’immagine del Napoli in Italia e all’estero. Ora, il Napoli è un marchio riconosciuto e apprezzato. Bianchini ha aperto nuove opportunità per il club.

Bianchini tiene d’occhio le tendenze del mercato e capisce bene il calcio oltre ad affacciarsi correttamente sul mondo della generazione Z e dei millennial. È fondamentale per il futuro del Napoli. Le sue strategie aiuteranno il Napoli a raggiungere traguardi ambiziosi.