Napoli sorpassato da Benfica e Arsenal, ma il peggio deve ancora venire

Sorpasso del Benfica e dell’Arsenal, il Napoli scivola giù: il peggio deve ancora venire

Per cancellare la brutta scorsa stagione, Aurelio De Laurentiis ha affidato la squadra ad Antonio Conte e al suo staff altamente qualificato. La sfida è ritornare nel minor tempo possibile ai vertici della classifica di Serie A. E soprattutto ritornare in Champions League.

La pessima figura nella passata stagione, l’opportunità di non passare il turno degli ottavi di finale contro il Barcellona e l’anno senza coppe europee decreteranno un crollo importante del Napoli nel ranking UEFA. Il club azzurro ha centrato per oltre dieci anni di fila la qualificazione alle competizioni continentali. E ora i tifosi dovranno accontentarsi di vedere la propria squadra solo una volta a settimana, nel weekend. Niente notti europee. Niente inno Champions. E ora c’è da tener duro anche sulla situazione in classifica: Benfica e Arsenal hanno già scavalcato i partenopei, ma il rischio di scendere ancora più giù è altissimo.

Ranking UEFA, Napoli fuori dalla top 20

L’UEFA ha aggiornato il ranking con i nuovi coefficienti dei club e ci sono delle sorprese nei primi posti della classifica. Innanzitutto, rispetto alla passata stagione, la Roma ha scavalcato il Paris Saint-Germain e ha raggiunto la quinta posizione. Un traguardo che farà sicuramente piacere ai Friedkin, che in pochi anni hanno raggiunto sempre almeno le semifinali tra Europa e Conference League, vincendo addirittura questa competizione al primo tentativo.

Perde terreno l’Inter, che scivola al 10°; mentre sale di almeno 9 posizioni il Villareal. La terza squadra italiana è l’Atalanta – 20esimo posto – reduce dalla super vittoria in Europa League e quest’anno proverà a macinare altri punti utili per salire di posizione, grazie alla partecipazione nella nuova Champions League.

E subito dietro l’Atalanta c’è il Napoli al 21°. Gli azzurri avranno un anno di stop, senza punti, e quindi inevitabilmente scivoleranno ancora più giù fino a fine stagione. Nel frattempo, rispetto allo scorso anno – partenopei 18esimi – sono stati già scavalcati da Benfica e Arsenal – rispettivamente 20° e 22° nel 2023-24 – che chiaramente saranno impegnati in Champions League e aumenteranno il gap con il Napoli.

Da dietro spingono Juventus e Milan, che avranno modo di superare il Napoli nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo che il ranking UEFA serve a stabilire poi la posizione di un club nelle urne dei sorteggi. E se la formazione di Antonio Conte dovesse perdere troppo terreno con il resto d’Europa, il rischio è che alla prossima partecipazione in coppa sarà più svantaggiata, andando ad inserirsi nell’ultima urna.