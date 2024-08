“Zero chance scudetto”: Napoli, che batosta. Il verdetto lascia di stucco

Nelle ultime ore sono arrivate nuove curiosità riguardo le statistiche per l’inizio del campionato di Serie A.

Manca ormai qualche giorno e comincerà ufficialmente il campionato di serie A. C’è grande curiosità per una stagione dove tutte le big – tolta l’Inter campione d’Italia – hanno cambiato tecnico e c’è grande voglia di ripartire. Una delle squadre, reduce da tante difficoltà, è il Napoli di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese prende una squadra reduce da un deludente decimo posto e un’annata da dimenticare, il suo Napoli ha l’obiettivo di rientrare al vertice e come obiettivo minimo ha la qualificazione alla Champions League. Gli azzurri non partecipano alle coppe e questa potrebbe rappresentare un’arma in più per provare a fare ancora meglio, e chissà trovare forza per un sogno chiamato scudetto. Difficile ma non impossibile e Antonio Conte già in passato ci ha abituato ad imprese di questo livello.

Allo stesso tempo il club partenopeo necessita di una rivoluzione in questi ultimi giorni di mercato e Manna lavora per questo. Con il campionato alle porte c’è spazio per le consuete griglie, i pronostici e ogni statistica che – normalmente non valgono nulla ma – incuriosiscono i tifosi e gli addetti ai lavori. Il portale Opta ha pubblicato la possibile classifica della serie A della prossima stagione e c’è grande sfiducia attorno al club azzurro.

Napoli, le percentuali di vittoria sono vicine allo zero

Il portale Opta Analyst ha pubblicato la classifica della serie A della prossima stagione e secondo questo portale l’Inter vincerà il campionato davanti ad Atalanta, Milan e Juventus. Pochissima fiducia nei confronti del Napoli e di Conte, dato addirittura all’ottavo posto in griglia e addirittura dietro a club come Lazio e Bologna. Accanto ad ogni club ci sono le chance per ogni obiettivo e secondo Opta il Napoli ha lo 0.4 % di poter vincere lo scudetto. Numeri clamorosi e che spiazzano visto che parliamo di una squadra che solo due anni fa dominava il campionato.

Non c’è neanche grande fiducia di vedere gli azzurri nei primi 4 club, solo il 14 % di possibilità che il Napoli raggiunga l’obiettivo di tornare in Champions League. Numeri che spiazzano e che hanno fatto molto discutere nel corso di queste ore. Addirittura – anche se per solo lo 0,1 % di possibilità – viene data la statistica riguardo una clamorosa retrocessione del Napoli nella serie B. Numeri impressionanti e che hanno fatto discutere il web in queste ore.