Futuro Gaetano, annuncio in diretta: il messaggio al Napoli è chiaro

Continuano i rumors sul centrocampista in uscita dal Napoli. Il calciatore di origini partenopee resta comunque in uscita.

Ormai da inizio mercato si discute del futuro di Gianluca Gaetano, trequartista o anche centrocampista centrale del Napoli di Antonio Conte. Il tecnico ha provato l’azzurro in qualche amichevole, è andato anche a segno Gianluca ma è ormai qualche settimana che il giocatore di origini campane è dato in uscita.

Il Napoli sta affrontando una vera rivoluzione a centrocampo, è partito Cajuste ed è praticamente arrivato Brescianini (domattina le visite mediche), poi è da decifrare il futuro di Folorunsho e Gaetano, entrambi dati in uscita. Al loro posto potrebbe arrivare il talentuoso centrocampista del Brighton Billy Gilmour, nazionale scozzese e giocatore che intriga non poco Antonio Conte. Il mercato in uscita è in parte bloccato e questo ha sicuramente rallentato il mercato degli azzurri.

Per alcuni giorni Gaetano è stato vicinissimo al Parma di Fabio Pecchia, tecnico che lo conosce bene e che avrebbe voluto volentieri il suo arrivo in Emilia. Alla fine le parti non hanno trovato l’accordo e ora l’unico club davvero sulle tracce del giocatore è il Cagliari del presidente Tommaso Giulini. Il club sardo ha avuto in prestito Gaetano negli ultimi sei mesi, il giocatore ha avuto un ruolo chiave nella salvezza e ha lasciato un gran bel ricordo nei tifosi: anche per questo – nonostante il cambio tecnico – il Cagliari pensa al suo approdo in azzurro.

Cagliari-Gaetano, arriva l’annuncio sul calciatore

Durante il prepartita del match di Coppa Italia tra Cagliari e Carrarese il ds del Cagliari Nereo Bonato è intervenuto ai microfoni di Mediaset ed ha trattato di vari temi. In primis ha parlato di Gaetano e ha fatto chiarezza spedendo una sorta di messaggio al Napoli:

“Abbiamo diviso il mercato in due parti, prima consegnare un gruppo pronto al mister e poi c’è una seconda parte. Ora completeremo l’organico ma compatibilmente con i nostri parametri economici, che vogliamo assolutamente rispettare”. Al momento c’è distanza tra la richiesta del Napoli e l’offerta del Cagliari e i sardi seguono sempre Gaetano ma alle loro condizioni.

Allo stesso tempo il dirigente ha sottolineato che il prossimo colpo arriverà nel reparto offensivo, reparto dove al momento manca qualcosa: “Abbiamo uno stile di gioco più dinamico e aggressivo, serve qualcosa nel reparto offensivo e credo che sarà quella l’operazione che faremo in questa parte finale di mercato”, la chiusura del dirigente.