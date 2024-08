Hermoso, il Napoli abbandona definitivamente la pista: definito il futuro dello spagnolo

Mario Hermoso non vestirà la maglia del Napoli. Nelle ultime ore, è stato definito il futuro del calciatore spagnolo.

Il mercato del Napoli è partito da diverse settimane, con il club azzurro che aveva ed ha ancora tutt’ora la volontà di completare l’organico. L’avvento di Antonio Conte in panchina ha portato con sé grosse garanzie, le quali però devono essere confermate sul mercato. Alcun son già state consolidate, basti ripensare agli acquisti di Buongiorno e Marini, mentre altre meno. Infatti, tra le file azzurre continua ad esserci il rebus legato all’attaccante.

Oltre al reparto offensivo, in casa Napoli però c’è sempre stata la volontà di puntellare la difesa. Quest’ultima, ha sofferto e non poco nella stagione passata e necessitava di cambiamenti importanti. Tutto ciò è ovviamente arrivato, anche se per un certo periodo di tempo si pensava che De Laurentiis potesse addirittura ingaggiare tre centrali. Il trittico poteva essere chiuso da Mario Hermoso, con il quale si è trattato a lungo. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti circa il futuro del giocatore.

Niente Italia per Hermoso: non è un obiettivo dei top club

Mario Hermoso non proseguirà la propria carriera in Italia. L’ormai ex Atletico Madrid ha trattato per diverse settimane con il Napoli, arrivando addirittura a rifiutare un quadriennale a 4 milioni di euro a stagione. Tutto ciò ha “irritato” il club azzurro che ha deciso di chiudere in modo definitivo i contatti. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com” oltre ai partenopei, il difensore spagnolo era finito anche nel mirino di Milan e Inter ma senza mai affondare il colpo.

Adesso, quindi, il futuro dello spagnolo è nuovamente in bilico. La cosa certa è che Mario Hermoso non giocherà in Italia nella prossima stagione. Infatti, i top club della Serie A non sono più interessati al calciatore e non intendono offrigli un contratto importante.

A disposizione dello spagnolo resta viva la pista araba, in quanto ci sono alcune richieste giunte dalla Saudi Pro League. L’approdo in Arabia Saudita, però, non sarebbe così semplice vista la volontà di Hermoso di trovare un progetto importante e vincente. Nei prossimi giorni seguiranno aggiornamenti importanti per analizzare la posizione dell’ex Atletico Madrid in vista del suo futuro.