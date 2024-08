Mercato Napoli, Folorunsho non è più intoccabile: un club di Serie A prepara l’affondo!

Michael Folorunsho potrebbe lasciare il Napoli nelle prossime ore. Il centrocampista azzurro non è una pedina inamovibile.

In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato. L’obiettivo della società è costruire una rosa all’altezza e per fare ciò bisogna mettere a segno diversi colpi importanti. Oltre alle operazioni in entrata, tra le file azzurre c’è anche la necessità di piazzare alcuni colpi in uscita. Infatti, la dirigenza sarebbe molto propensa a cedere alcuni giovani per sfoltire la rosa a disposizione di Antonio Conte.

L’allenatore azzurro ha già deciso le pedine chiave del suo progetto e non intendere modificare i piani. Il neo condottiero ha tanta voglia di riscatto, motivo per il quale ha scelto l’Italia e in modo particolare il Napoli per ripartire. La missione è tutt’altro che facile, ancor più perché la rosa ad oggi si presenta “incompleta”. A tal proposito, per investire sul mercato, la dirigenza starebbe pensando di cedere alcuni individui.

Mercato Napoli, Folorunsho nel mirino della Lazio: le ultime

Le strade del Napoli e di Michael Folorunsho potrebbero dividersi nelle prossime settimane. Il calciatore, fresco di rinnovo contrattuale con il club azzurro, non è una pedina inamovibile per Antonio Conte. L’italiano è reduce da una stagione ad alti livelli con l’Hellas Verona, ma adesso il futuro sembra già scritto. Come riportato da “LaLazioSiamoNoi.it” il calciatore piace molto al club capitanato da Claudio Lotito. I capitolini sarebbero felici di accogliere il classe 1998, anche se non sono disposti ad uno sforzo economico importante.

Nelle ultime ore, sarebbe nato questa sorta di interesse da parte della Lazio. A facilitare l’operazione con il Napoli potrebbe essere la presenza di Marco Baroni sulla panchina dei capitolini. Infatti, il tecnico ha già allenato Folorunsho nella passata stagione, quindi conosce molto bene le sue qualità.

Va però ricordato, che però prima di intavolare una qualsiasi trattativa, sarà necessario trovare l’accordo con il Napoli. Infatti, il presidente De Laurentiis non intende svendere un proprio calciatore. Al momento, la pista è abbastanza fredda anche a causa della volontà della Lazio di non lasciarsi andare ad una spesa “elevata” per il centrocampista. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti importanti circa l’affare in corso.