Napoli, allarme per Conte: Kvaratskhelia non si allena, le ultime

Scatta l’allarme per Antonio Conte: sta succedendo in questi minuti a Castel di Sangro, si è fermato Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli sta per chiudere quella che è la seconda parte della preparazione pre stagionale. In quel di Castel di Sangro la squadra sta continuando a lavorare sotto la guida di Antonio Conte, in vista di quello che sarà il primo match ufficiale della stagione, la sfida di Coppa Italia contro il Modena. L’allenatore sa bene che la rosa azzurra non è ancora completa, le prossime settimane di mercato saranno cruciali per definire i dettagli di quello che sarà il Napoli del futuro.

Nel frattempo Conte continua a lavorare con i giocatori attualmente a disposizione, ma ci sono delle brutte notizie che arrivano proprio da Castel di Sangro: Khvicha Kvaratskhelia non ha svolto l’allenamento con il gruppo per un possibile fastidio muscolare.

Napoli, Kvaratskhelia non si allena: le ultime da Castel di Sangro

Il giocatore georgiano, come riportato dai nostri inviati in Abruzzo, si è toccato vistosamente la gamba destra ed ha avuto un lungo colloquio con Raffaele Canonico, il medico sociale del club; da qui la scelta di restare in disparte e di guardare l’allenamento a distanza.

Kvara è rimasto a bordo campo svolgendo soltanto semplice lavoro di stretching, di fatto non partecipando al lavoro con il gruppo. Da capire che tipo di fastidio abbia colpito il calciatore georgiano e se possano esserci delle ripercussioni anche in vista della prossima sfida contro il Modena. Anche Simeone, tra l’altro, è uscito dal campo toccandosi l’adduttore: possibile che anche per l’attaccante argentino possano esserci dei problemi, tutto da valutare in vista del match col Modena.