Errore e polemiche: la posizione del Napoli e di Conte su Meret

Grave errore di Meret contro il Girona e nuove polemiche sulla sua titolarità: il Napoli e Conte hanno una posizione netta in merito

La partita contro il Girona, l’ultimo test amichevole prima degli impegni ufficiali, è un piccolo campanello d’allarme per Antonio Conte e il percorso del suo Napoli. Che, fino ad ora, era stato netto, sia in termini di risultati che di prestazioni.

Ieri invece un piccolo incidente di percorso contro una squadra, il Girona, molto più avanti nel cammino (e che il prossimo anno farà la Champions League).

I tifosi sono consapevoli di questo ma, dal post partita in poi, sono furiosi con Alex Meret per l’errore che ha portato alla rete di Van de Beek nel primo tempo.

Un errore che non è nuovo per il portiere ex Udinese, che ha già mostrato in passato lacune per quanto riguarda la costruzione. Per la società e per l’allenatore la questione in merito è molto chiara.

Meret sbaglia ma il Napoli crede in lui

Come scrive la Gazzetta dello Sport, il portiere azzurro deve essere sereno perché gode della fiducia di tutti: il club, così come l’allenatore, credono in lui e sono convinti che possa migliorare.

Ecco, migliorare: Meret deve sicuramente crescere nella lettura di certe situazioni, soprattutto in fase di costruzione, che è molto delicata. Come abbiamo visto ieri, basta davvero poco per sbagliare ed esporsi quindi al gol e a brutte figure.

Il problema dell’errore di ieri non è tanto l’aspetto tecnico, perché sbagliare fa parte del gioco – soprattutto in squadre coraggiose sul controllo della palla come vuole essere il Napoli.

Piuttosto, è l’intenzione: quella linea di passaggio per Zambo Anguissa era impossibile da realizzare.

Ma anche questo, come detto, fa parte del percorso. Meret, come tanti altri calciatori azzurri, con il lavoro di Conte possono certamente migliorare sotto tutti i punti di vista.