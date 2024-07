Giuntoli e il suo pupillo alla Juventus: lo voleva al Napoli, il retroscena

Cristiano Giuntoli ha tutte le intenzioni di portare il suo pupillo alla Juventus, spunta il retroscena: lo voleva anche al Napoli

La Juventus vuole chiudere al più presto per un colpo molto ambito da Cristiano Giuntoli. La rosa di Thiago Motta si sta via via completando, una rivoluzione che in questa sessione di mercato ha preso definitivamente il via.

Non c’è tanta disponibilità economica per la Juve e in questo senso hanno aiutato tantissimo le cessioni. Come Iling-Junior ed Enzo Barrenechea, utilizzati dal club bianconero come contropartite tecniche nell’affare che ha portato Douglas Luiz a Torino. Nelle ultime ore sono state formalizzate anche quelle di Dean Huijsen e Matias Soulé, che hanno portato circa 45-50 milioni.

E dunque, la Juve punterà su un giocatore molto apprezzato da Giuntoli. Si tratta di Karim Adeyemi, talentuoso esterno offensivo del Borussia Dortmund classe 2002. Ha giocato da protagonista nella scorsa stagione, affermandosi come uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo.

Adeyemi è stato acquistato dal Borussia Dortmund due anni fa per 30 milioni di euro e la valutazione al momento si assesta intorno ai 45-50 milioni. Troppi per le casse della Juve, che sta trattando per abbassarne il prezzo, forte anche dell’accordo con il giocatore, la sua famiglia e il suo entourage.

Juve su Adeyemi, Giuntoli lo voleva anche al Napoli

Giuntoli apprezza Adeyemi dal 2020, quando lo osservò ai tempi del Napoli e a diciott’anni faceva faville con la maglia del Salisburgo. Quell’estate, il club partenopeo arrivò a offrire fino a 15 milioni, una proposta rispedita al mittente. Le dinamiche di mercato, poi, hanno impedito che il tedesco vestisse la maglia del Napoli ed è andato a Dortmund dopo un paio d’anni.

Adesso Giuntoli ci riprova, vuole assolutamente prendere Adeyemi e rinforzare il reparto offensivo della Juventus. Secondo ‘Tuttosport’, si sono fatte avanti già Aston Villa e West Ham, opzioni che però non generano entusiasmo nella mente dell’esterno offensivo tedesco.

Le parti continueranno a trattare nei prossimi giorni. Ad oggi, Adeyemi è l’opzione numero uno per la Juventus e in questo senso può aiutare l’eventuale cessione di Federico Chiesa. Il club bianconero ritiene concluso il ciclo a Torino dell’ex Fiorentina ed è alla ricerca di un acquirente.

Con il suo addio, puntare su Adeyemi potrebbe essere più semplice. E chissà che il Napoli negli ultimi giorni del mercato non possa avanzare una proposta alla Juve proprio per Chiesa, cercato anche dalla Roma.