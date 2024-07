“È un investimento a perdere”: le dichiarazioni sul possibile acquisto di Lukaku da parte del Napoli

Il Napoli prosegue il proprio lavoro sul mercato, con Lukaku tra gli obiettivi principali. Arrivano le dichiarazioni che sanno di critica verso il belga.

Ormai è ben risaputo come il Napoli sia sulle tracce di Romelu Lukaku. L’attaccante è in attesa del Napoli, che però deve prima vendere Victor Osimhen per tesserare il belga.

Intanto sono arrivate delle dichiarazioni proprio sul possibile investimento del Napoli su Lukaku, che è stato analizzato e criticato.

Napoli, critica sul possibile acquisto di Lukaku: le dichiarazioni

Il Napoli è al lavoro per cedere quanto prima Osimhen, ma nelle trattative si stanno riscontrando numerosi imprevisti. Gli azzurri non hanno trovato alcun club disposto ad accontentare le proprie richieste, e ciò non fa altro che giocare a sfavore del Napoli. Difatti gli azzurri vorrebbero cedere quanto prima Osimhen per tesserare Romelu Lukaku, con cui già sono stati trovati tutti gli accordi. Sul possibile acquisto di Lukaku da parte del Napoli, si è espresso il giornalista Giuseppe Falcao a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Posso solo parlare bene di Lukaku, ha fatto una stagione importante alla Roma. Non parlo solo dei numeri, ma del ruolo che ha all’interno della squadra. Ho però delle perplessità a passare da Osimhen a Lukaku: credo sia un passo indietro. Osimhen è un giocatore in ascesa, mentre Lukaku è già grande. Magari prendi Lukaku ed investi in altre parti del campo. Tra Osimhen e Lukaku, parliamo di due calciatori differenti. Osimhen male che vada ti garantisce 20 gol a campionato. Come società, Lukaku è un investimento a perdere. Non è il Lukaku dell’Inter, è meno devastante e poi vista l’età non puoi rivenderlo”.

Il giornalista di fede giallorossa ha dato una sua opinione sul possibile approdo al Napoli di Lukaku, che diventerà realtà non appena sarà ceduto Osimhen a quanto pare. Per Falcao, Lukaku è sicuramente un giocatore importante, ma rispetto ad Osimhen è decisamente un passo indietro. Inoltre l’investimento per acquistarlo dal Chelsea è piuttosto oneroso, e vista l’età del belga, difficilmente sarà rivenduto nel corso dei prossimi anni. Sicuramente il gioco di Conte può giovare al belga, dove ha espresso il suo massimo livello all’Inter. Ma con l’età ormai non più rosea, sarà difficile rivedere il Lukaku visto all’Inter anche al Napoli. Ovviamente poi sarà il campo a parlare e a tirare le somme, come è sempre stato. Sicuramente l’investimento è importante e rischioso per il Napoli, ma gli azzurri sperano con l’acquisto del belga di poter tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.