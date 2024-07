Sorpresa Napoli, assalto al giovane talento: scatta il piano

In casa Napoli si lavora alla prossima stagione ma anche al futuro. Giovanni Manna ha pronto un colpo abbastanza a sorpresa.

Il Napoli lavora al presente e anche al futuro. La società ha le idee chiare e Giovanni Manna sta lavorando per pescare giovani talenti in giro per l’Italia e per il panorama internazionale. Il club azzurro è sulle tracce di uno dei giovani più interessanti del panorama italiano, un giocatore che si è messo in mostra nell’ultima stagione.

Secondo quanto riporta Sky Sport il Napoli sarebbe sulle tracce di Davide Veroli, classe 2003 di proprietà del Cagliari. Il giocatore è stato in prestito al Catanzaro nell’ultima stagione ed è uno dei profili più interessanti sul panorama italiano. Ricordiamo tra l’altro che Cagliari e Napoli stanno trattando Gianluca Gaetano con i sardi che vorrebbero riportare ‘a casa’ il talento di origini campane.

Veroli è un profilo piuttosto interessante e la società partenopea – abbastanza coperta nel ruolo – starebbe valutando un’interessante idea per lanciare questo giocatore.

Calciomercato Napoli, svelato il piano per Veroli

Secondo Sky la società azzurra potrebbe prelevare subito Veroli a titolo definitivo e poi girarlo in prestito al Bari dove il giocatore accumulerebbe esperienza e avrebbe la chance di giocare titolare. Questo il piano di Manna, ovviamente avallato dalla famiglia De Laurentiis.

Il Napoli lavora al presente ma anche al futuro e sarebbe pronto ad accaparrarsi uno dei giovani talenti più interessanti del calcio italiano. Ancora non si discute cifre, ma il Napoli è forte su Veroli.

Il giocatore è cresciuto nelle giovanili del Pescara, ma il Cagliari un paio di anni ci ha puntato, prelevandolo con un esborso minimo (ma importante visto l’età del giocatore). In Sardegna non ha mai trovato spazio in prima squadra ma ha invece avuto un ruolo chiave nell’ultima stagione a Catanzaro dove – con la squadra di Vivarini – ha totalizzato ben 31 presenze, entrando a gara in corso in sole 5 occasioni.

Il Napoli è molto attento a questo profilo, inseguito in passato anche dal Torino. Veroli – tra le altre cose – ha debuttato anche con la maglia dell’Under 21. Il club azzurro sta valutando questa opportunità di mercato e non è escluso un assalto nei prossimi giorni, un colpo stavolta in chiave futura. Manna pianifica l’affare.