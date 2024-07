Crolla un ballatoio della Vela Celeste a Scampia: un morto e cinque feriti nel crollo

In questi ultimi minuti la città di Napoli è stata sconvolta da un crollo di un ballatoio della Vela Celeste di Scampia.

Questa serata di fine luglio della città di Napoli è stata sconvolta da un crollo avvenuto a Scampia, esattamente nella ‘Vela Celeste’.

Come scritto dal sito ‘Ansa.it’, infatti, è crollato un ballatoio, per l’appunto, della Vela Celeste, ovvero i palazzi popolari (e resi famosi in tutto il mondo dalla serie ‘Gomorra’) di Scampia.

Crollato un ballatoio della Vela Celeste, un morto e cinque persone: soccorsi ancora in atto

Questo crollo, come riportato da ‘fonti qualificate’, avrebbe causato la morte di una persona ed il ferimento di altre cinque. Sul posto, ovviamente, si sono recati vigili del fuoco (che hanno scavato tra le macerie), le forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso.

L’accaduto è capitato verso le 23.00 di questa sera. Nei prossimi minuti, di fatto, ci saranno sicuramente degli aggiornamenti, ma sui social stanno girando già alcuni video dei soccorsi in atto in questi minuti.