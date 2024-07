Addio Napoli, tutto fatto per la cessione: è già in viaggio

Il Napoli lavora al mercato sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore il club ha trovato l’accordo per l’addio del talentuoso giocatore.

Il Napoli lavora sul mercato senza sosta e Manna ha le idee chiare su come accontentare Antonio Conte. Il tecnico pugliese ha avuto a disposizione diversi giocatori durante il ritiro di Dimaro e ha fatto le sue opportune valutazioni. Per questo motivo si è arrivati alla decisione di una cessione.

Come riportano i colleghi di Sky Sport è tutto fatto per l’addio di Jesper Lindstrom, talento che si trasferirà all’Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo qualche tentennamento da parte del giocatore alla fine il danese ha deciso e andrà cosi in Premier League, provando cosi un nuovo campionato. Al Napoli andranno 3 milioni di euro più 22 milioni di euro in caso gli inglesi decidano di esercitare il diritto.

Calciomercato Napoli, Lindstrom ai saluti

Arrivato dodici mesi fa con grandi aspettative Lindstrom ha sofferto le difficoltà di un’annata piuttosto complicata e il cambio tecnico che più volte non lo ha favorito. Il ritiro di Dimaro non lo ha messo in evidenza e per Conte non era assolutamente una priorità.

Jesper Lindstrom proverà una nuova avventura per rilanciarsi e mostrare a tutti il suo talento. La sua avventura finisce qui e si libera cosi un nome importante nel reparto offensivo, la prima di una possibile serie di trattative in uscita.