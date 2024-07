Mercato Napoli, Manna segue un nuovo profilo a centrocampo: può arrivare da una big italiana!

In casa Napoli si lavora ininterrottamente sul mercato in entrata. Le ultimissime sulle idee del DS Manna per la rosa azzurra.

L’avvento di Antonio Conte ha portato una grande boccata d’aria ai tifosi azzurri. Si tratta di un tecnico vincente, il quale saprà certamente risollevare il morale della squadra. Tale missione, però, passa anche dal mercato sia in entrata che in uscita. In modo particolare, la società si starebbe concentrando sui possibili obiettivi. Infatti, sarebbero stati individuati diversi giocatori che potrebbero aiutare la causa partenopea.

Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio il centrocampo. Quest’ultimo, è orfano di Piotr Zielinski che ha sposato il progetto dell’Inter in vista dei prossimi anni. Proprio da qui, nasce la volontà della società di puntare e investire su nuovi profili. Al momento, non è stato piazzato ancora nessun colpo in mediana, ma con ogni probabilità la dirigenza interverrà in questa porzione di campo. A tal proposito, il DS Manna starebbe seguendo nuovi candidati.

Mercato Napoli, spunta Musah nel mirino di Manna: le ultime

La rivoluzione in casa Napoli è partita e durerà fino all’inizio della stagione. Antonio Conte ha fatto sapere ai suoi dirigenti che occorrono alcuni colpi in entrata, motivo per il quale il DS Manna si è già adoperato. Come riportato da “Il Mattino” nelle ultime ore sarebbe “sbucato” un nuovo profilo per gli azzurri. Si tratta di Yunus Musah, attualmente in forza al Milan e protagonista di una buona stagione. Al momento, però, dalla società rossonera non sono arrivati segnali legati ad una possibile cessione dello statunitense.

Il calciatore con passaporto americano è stato uno dei protagonisti dell’ultimo Milan di Stefano Pioli. Infatti, nella passata stagione ha collezionato ben 40 presenze fra tutte le competizioni disputate dai rossoneri. Oltre a ciò, durante l’estate in corso è stato convocato dalla propria Nazionale per disputare la Copa America assieme al suo compagno Pulisic.

Prima di procedere con la trattativa, sarà necessario capire le idee di Paulo Fonseca sul calciatore. Il neo allenatore del Milan non si è ancora espresso in merito, ma ha fatto capire che tutti i tesserati sono importanti. A questo punto, bisognerà attendere diverse settimane prima di capire la fattibilità dell’affare. Intanto, il Napoli ed il DS Manna restano vigili per un colpo in entrata che potrebbe migliorare la rosa.