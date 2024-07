Clamorosa notizia dalla Serie A: un ex Napoli è pronto a tornare in Italia!

Il calciomercato non smette mai di stupire e una notizia dell’ultima ora ha coinvolto la passione e la grinta di tantissimi tifosi per un clamoroso ritorno in A.

La sessione estiva di calciomercato cominciata poco meno di due settimane fa, continua ad impressione l’intero campionato italiano con degli innesti economicamente sostanziosi e incredibili ritorni.

È proprio il caso di un ex calciatore del Napoli, un condottiero che ha indossato la maglia azzurra per diverso tempo, il ritorno in Italia sembra imminente e i tifosi ora aspettano solo il comunicato ufficiale da parte del club.

L’attesa del calciomercato sta portando i suoi frutti, diverse società si sono mosse in anticipo e non per concludere di fretta dei colpi, anticipando le varie concorrenze.

Pepe Reina torna in Serie A: ecco quale sarà il suo prossimo club

Pepe Reina, ex portiere del Napoli, è pronto a tornare in Serie A nella prossima stagione: secondo quanto riportato in esclusiva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio nella trasmissione Calciomercato-L’Originale, il Como ha chiuso per il portiere spagnolo del Villareal.

Il portiere classe ’82 dopo solo due stagioni dal rientro in patria, farà ritorno in Italia, ormai considerata la sua seconda casa.

Il Como di Cesc Fabregas è pronto ad entusiasmare gli amanti del calcio e continua a mettere a segno diversi colpi molto importanti per gli obiettivi minimi da raggiungere da parte del club.