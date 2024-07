UFFICIALE- L’elenco completo delle amichevoli azzurre: annunciate le prime sfide del Napoli di Conte

Il Napoli ha comunicato ufficialmente quali saranno le amichevoli del precampionato azzurro: annunciato l’elenco completo.

Il Napoli si prepara ad andare in ritiro: domani la squadra si radunerà a Castel Volturno e da mercoledì partirà la spedizione per Dimaro. I tifosi, così, potranno seguire i primi passi del nuovo Napoli 2024/2025, con un ritrovato entusiasmo portato dalla firma di Antonio Conte, tecnico in cui tutto l’ambiente ripone enormi speranze per risollevare il club dopo il deludentissimo decimo posto dello scorso campionato.

Il Napoli, nel frattempo, ha già aggiornato tutti i tifosi con un primo importante annuncio: è stato diramato infatti l’elenco completo delle amichevoli precampionato del Napoli, fra Dimaro e Castel di Sangro. Definite, così, quali saranno le prime avversarie nelle prime partite di questa nuova spedizione.

Napoli, l’elenco completo delle amichevoli

Il debutto del Napoli di Antonio Conte è fissato per il 16 luglio, data in cui il Napoli sfiderà l’Anaune nella tradizionale amichevole di apertura del ritiro di Dimaro. La gara si giocherà alle 18.00 allo stadio comunale di Dimaro.

Seconda tappa del precampionato sarà la gara contro il Mantova, fissato per il 20 luglio alle ore 18.00. Con questa gara, il Napoli saluterà la spedizione in Trentino per spostarsi a Castel di Sangro. La prima amichevole in Abruzzo si disputerà il 28 luglio alle ore 20.00 contro l’Adana Demirspor, anch’essa tradizionale avversaria dei ritiri azzurri, allo stadio Teofilo Patini.

Le ultime sfide, entrambe al Patini, si svolgeranno invece contro avversarie di una caratura ben superiore, che disputeranno entrambe la prossima Champions League: il 31 luglio il Napoli affronterà il Brest alle ore 20.00, mentre il 3 agosto sfiderà il Girona dell’obiettivo per l’attacco Dovbyk alle ore 18.30.

Il Napoli ha annunciato anche tutti i prezzi e le modalità d’acquisto die biglietti per queste sei gare prestagione. Per la gara contro l’Anaune tagliandi saranno acquistabili sulla piattaforma Liveticket al costo di 22 euro per la tribuna coperta o di 16,50 euro per la curva Carciato. Per le gare a Castel di Sangro, invece, i biglietti saranno acquistabili su TicketOne al costo di 14 euro per le curve (10 euro per gli under 14), 25 euro per i distinti (14 euro per gli under 14) e di 40 euro per la tribuna (25 euro per gli under 14).

Non resta che attendere per poter, finalmente, poter rivedere finalmente il Napoli in campo: i tifosi si aspettano davvero tanto da questa stagione, con un nuovo condottiero che sarà pronto a guidarli.